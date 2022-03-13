ЯРУС — замена Инстаграм из России

Сделано в России.

Из-за скорого (уже с завтрашнего дня) запрета Инстаграм на территории РФ пользователи стали перед выбором: искать замену или ставить VPN. Кому инста критически важна выберут второе. Остальным можем посоветовать альтернативу в виде приложения ЯРУС.

Еще пару дней оно работало так себе, а сейчас все вполне себе четко.

Сейчас и в отечественном сегменте App Store ЯРУС в топ-10 приложений в категории социальных сетей.

Любопытно, что создателям ЯРУС из Нижнего Новгорода американцы предлагали перебраться в США. Но те остались верны отечеству, за что, вероятно, получили бан от Google.

Что такое ЯРУС?

ЯРУС (или ЯRUS) это российская социальная сеть нового поколения, сочетающая в себе функции Фэйсбука, Твитера, YouTube и Инстаграм разом. Нужные инструменты можно подключить, ненужные, напротив, отключить. Назойливой рекламы нет.

Да, сейчас ЯРУС может работать нестабильно. Злобные западные (и восточноевропейские) хакеры неистово атакую патриотичное приложение. Но программисты из Нижнего Новгорода стойко им противостоят.

В приложении можно слушать музыку, читать последние новости, смотреть видеоролики, общаться и так далее.

Где скачать ЯРУС

Вот ссылка для iOS. А это для Android. А вот страница самого приложения.

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