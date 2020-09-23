ЯТинькофф?

Пока Сбербанк превращается в “Сбер”, Яндекс купил банк у Олега Тинькова?

Яндекс проводит переговоры по вопросу о покупке TCS Group, в который входит «Тинькофф банк».

Как сообщает Олег Тиньков в своем инстаграм, «для клиентов ничего не поменяется, а станет еще лучше». Владелец банка называет эту операцию не покупкой, а слиянием и утверждает, что останется со своим брендом.



Правда, ни Тинькофф, ни Яндекс еще не приняли решение окончательно. Все станет известно на годовом собрании акционеров Яндекса. По предварительному соглашению, Яндекс выплатит почти 5,5 млрд долларов за такое «слияние».

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