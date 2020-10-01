Экологичность или скупость: почему Apple отказывается от зарядных устройств в комплекте

Разбираемся, что движет яблочным гигантом.

Если многие компании стараются умолчать о том, что может вызвать вопросы у покупателя, то Apple в этом году открыто заявила о том, что намерена прекратить класть в комплект к новым Apple Watch Series 6 зарядное устройство, ссылаясь на экологичность данного решения. Однако действительно ли компания бережет окружающую среду или это просто очередная попытка сэкономить?

Стоит отметить, что немногие компании выпускают малогабаритные гаджеты вместе с зарядными устройствами в комплекте. Многие наушники, колонки, фитнес-трекеры имеют разъем USB Type C, который пользователь может присоединить к имеющемуся у него сетевому адаптеру. Именно поэтому встает вопрос: а нужны ли нам новые зарядные устройства? Для многих ответ окажется отрицательным, потому что мы привыкли пользоваться ранее купленными адаптерами для зарядки новых гаджетов. Однако, согласитесь, было бы грустно не иметь возможность воспользоваться новыми Apple Watch из-за отсутствия зарядного устройства. Конечно, можно воспользоваться USB-портом компьютера, однако такой способ не подойдет для телефона или планшета, так как у ПК допустимо низкое энергопотребление.

Для многих стало удивлением, что скорее всего iPhone 12 будет продаваться без зарядного устройства. Однако не стоит воспринимать этот факт как проблему – поставляемые в комплекте сетевые адаптеры по мнению специалистов были недостаточно мощными. Другой вопрос в том, что сторонний адаптер может так или иначе навредить устройству или просто быть с ним несовместимым.

Я бы сказала, что Apple на протяжении многих лет активно способствует сокращению электронных отходов, поставляя паршивые зарядные устройства, которые бесполезны, и поэтому отказ от них в целом – хороший шаг. Более того, компания на протяжении многих лет выпускает устройства в коробках меньшего размера, сокращая расходы на упаковку и доставку. Все это приносит пользу окружающей среде – коробки меньшего размера можно разместить в каждом самолете и грузовике, что сокращает расходы на топливо и выбросы. Приверженность компании экологически чистым материалам и производственным процессам, не говоря уже о возобновляемых источниках энергии, не шутка. Но при этом, клиенты Apple сталкиваются с более глобальными болевыми точками, с которыми компании стоило бы поработать.

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