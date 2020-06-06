Экран зеленит. У владельцев дорогих iPhone 11 новая проблема

Неприятно.

Владельцы iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max пожаловались на новую необычную проблему. Согласно отзывам на Reddit и тематических форумах, экраны смартфонов могут приобретать зеленый оттенок. Чаще всего проблема проявляется при включении iPhone, но иногда дисплеи начинают зеленить и в процессе использования.

В большинстве случаев пользователи iPhone сообщают, что экран зеленит в течение нескольких секунд после включения. Вместе с этим изображение на дисплее выглядит размытым. Дефект проходит без выполнения каких-либо определенных действий.

По мнению некоторых пользователей, проблема связана с темной темой интерфейса, появившейся в iOS 13. Однако часть владельцев iPhone подчеркивает, что экран начал зеленить после обновления до iOS 13.4.1 или iOS 13.5. Не исключено, что в предыдущих версиях iOS 13 проблемы не существовало.

В настоящее время Apple тестирует прошивку iOS 13.5.5. Ожидается, что обновление устранит проблему с необычным отображением цветом на iPhone 11.

Источник: MR.

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