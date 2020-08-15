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Экс-глава Apple: «iPhone 2030 будет в миллиард раз быстрее первого iPhone»

15 Авг, 2020

Экс-глава Apple: «iPhone 2030 будет в миллиард раз быстрее первого iPhone»

Мощный прогноз.

iPhone 2030 будет в миллиард раз быстрее по сравнению с первым iPhone, заявив бывший генеральный директор Apple Джон Скалли. По его словам, такой прогноз можно сделать исходя из ежегодного повышения производительности смартфонов Apple.

Apple будет дорожать с каждым годом, уверен Скалли. Согласно его прогнозу, в 2020 году капитализация компании превысит $2 трлн. К 2025 году стоимость корпорации достигнет $2,5 трлн.

По словам Скалли, Apple нарастит капитализацию различными путями. Компания продолжит активно развивать сервисы, в том числе запустив универсальную выгодную подписку Apple One, начнет производить собственные процессоры для компьютеров Mac и выпустит совершенно новые устройства для работы с дополненной реальности.

Скалли уверен, что iPhone не исчезнет до 2030 года. Смартфоны Apple будут оставаться популярными по всему миру, полагает экс-глава американской корпорации.

Источник: WPN.

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