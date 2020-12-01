Эксклюзивный компьютер Apple-1 выставлен на торги. Старт – 3,8 млн руб
Легенда снова в продаже.
Регулярно на eBay или торгах появляются экземпляры легендарного компьютера Apple-1. Но этот компьютер – настоящий эксклюзив. Почему? Все подробности в нашем материале. Поехали!
Состояние этого компьютера можно оценить как «исключительное», а работоспособность как «полная». Как такое вообще стало возможным? А так, что компьютер был восстановлен экспертом по Apple-1. Но это не самое важное. Интереснее всего то, что сохранились: оригинальная коробка с подписью Стива Возняка и полностью оригинальный комплект. Даже инструкции в комплекте.
Чтобы вы понимали, даже представители Торгового дома оценили состояние лота на 8 из 10. А вот что покупатель получит, если выиграет торг, конечно:
- Оригинальную плату Apple-1.
- Коробку Apple-1, подписанную самим Стивом Возняком, – «Woz».
- Оригинальный Apple Cassette Interface (ACI) и оригинальную инструкцию к нему.
- Оригинальные документы по эксплуатации.
- Настоящую зарядку.
- Оригинальную клавиатуру в деревянном корпусе.
- Тот самый монитор Sanyo из 1976 года.
- И даже старинный кассетный плеер Panasonic.
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