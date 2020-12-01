Эксклюзивный компьютер Apple-1 выставлен на торги. Старт – 3,8 млн руб

Легенда снова в продаже.

Регулярно на eBay или торгах появляются экземпляры легендарного компьютера Apple-1. Но этот компьютер – настоящий эксклюзив. Почему? Все подробности в нашем материале. Поехали!

Состояние этого компьютера можно оценить как «исключительное», а работоспособность как «полная». Как такое вообще стало возможным? А так, что компьютер был восстановлен экспертом по Apple-1. Но это не самое важное. Интереснее всего то, что сохранились: оригинальная коробка с подписью Стива Возняка и полностью оригинальный комплект. Даже инструкции в комплекте.

Чтобы вы понимали, даже представители Торгового дома оценили состояние лота на 8 из 10. А вот что покупатель получит, если выиграет торг, конечно:

Оригинальную плату Apple-1.

Коробку Apple-1, подписанную самим Стивом Возняком, – «Woz».

Оригинальный Apple Cassette Interface (ACI) и оригинальную инструкцию к нему.

Оригинальные документы по эксплуатации.

Настоящую зарядку.

Оригинальную клавиатуру в деревянном корпусе.

Тот самый монитор Sanyo из 1976 года.

И даже старинный кассетный плеер Panasonic.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)