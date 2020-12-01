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Эксклюзивный компьютер Apple-1 выставлен на торги. Старт – 3,8 млн руб

1 Дек, 2020

Эксклюзивный компьютер Apple-1 выставлен на торги. Старт – 3,8 млн руб

Легенда снова в продаже.

Регулярно на eBay или торгах появляются экземпляры легендарного компьютера Apple-1. Но этот компьютер – настоящий эксклюзив. Почему? Все подробности в нашем материале. Поехали!

apple-1

Состояние этого компьютера можно оценить как «исключительное», а работоспособность как «полная». Как такое вообще стало возможным? А так, что компьютер был восстановлен экспертом по Apple-1. Но это не самое важное. Интереснее всего то, что сохранились: оригинальная коробка с подписью Стива Возняка и полностью оригинальный комплект. Даже инструкции в комплекте.

apple-1

Чтобы вы понимали, даже представители Торгового дома оценили состояние лота на 8 из 10. А вот что покупатель получит, если выиграет торг, конечно:

  • Оригинальную плату Apple-1.
  • Коробку Apple-1, подписанную самим Стивом Возняком, – «Woz».
  • Оригинальный Apple Cassette Interface (ACI) и оригинальную инструкцию к нему.
  • Оригинальные документы по эксплуатации.
  • Настоящую зарядку.
  • Оригинальную клавиатуру в деревянном корпусе.
  • Тот самый монитор Sanyo из 1976 года.
  • И даже старинный кассетный плеер Panasonic.

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