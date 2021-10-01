Эксперт сравнил iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro Max в режиме ночной съемки

Кто кого?

Автор портала CNET решил выяснить, какой смартфон фотографирует ночью лучше — прошлогодний топовый iPhone 12 Pro Max или актуальный премиальный iPhone 13 Pro. Он сделал одинаковые снимки на один и на другой девайс, а после детально их изучил.

Томить не будем, вывод — iPhone 13 Pro фотографирует лучше.

Сможете определить сами, где снимок на Айфон 13 Про, а где — на Айфон 13 Про Макс?

Трудно, да? И нам. Это говорит о том, что хоть разница и есть, замечать ее будут преимущественно специалисты, а не простые пользователи.

А вот при ночных зум-снимках iPhone 13 Pro узнаваем. Деталей сохраняется больше. Хотя до идеала все равно, как до Марса.

Эксперт также отмечает, что новый айфон лучше снимает ночью на ширик и телевик.

Со всеми фото можно ознакомиться тут.

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