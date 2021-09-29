Эксперты DisplayMate признали экран iPhone 13 Pro Max лучшим

И правда экран удался.

Эксперты DisplayMate признали 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR ProMotion флагманского Айфон 13 Про Макс лучшим в мире. Он установил сразу 12 рекордов в тестах.

Панель топового айфона оказалась самой-самой по скорости, точности передачи цвета, обычной и пиковой яркости, она также очень контрастная, а еще стала победителем по разрешению, которое видит человеческий глаз, и коэффициенту отражения. Итоговый рейтинг — A+.

Напомним, в iPhone 13 Pro используется OLED-панель с повышенной энергоэффективностью (на 15-20%). Частота обновления адаптивная, от 10 до 120 Гц. Для игр хороши 120 Гц. А для серфинга по сети хватит 60 Гц. Ну и так далее. Ну и яркость аж 1000 нит (раньше было 800).

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