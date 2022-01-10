Эксперты обнаружил опасную уязвимость на всех iPhone — злоумышленники могут имитировать перезагрузку для кражи данных
Решения нет!
Эксперты по безопасности из ZecOps нашли очень опасную уязвимость, которая в теории угрожает всем владельцам айфонов. С помощью специального ПО NoReboot хакеры могут похитить данные фанатов яблочных смартфонов.
Как? NoReboot имитирует перезагрузку или выключение айфона. Физическая связь пользователя с девайсом теряется. Он не может звонить, получать уведомления, использовать камеру, экран и так далее. На дисплее видна анимация включения/выключения гаджета со значком надкушенного яблока.
В это же время злоумышленники получают доступ к микрофону и камере удаленно. Также они могут войти почти в любое приложение и файлы.
Куда внедряется вредоносный код? В фоновые процессы InCallService, SpringBoard и backboardd, запускаемые во время перезагрузки.
Защиты от NoReboot пока не найдено.
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