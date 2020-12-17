Эксперты Роскачества называю лучшие смартфоны — в топ 10 несколько iPhone

Список обновлен.

Эксперты Роскачества (государственная системы контроля за качеством различных устройств) обновили рейтинг лучших смартфонов, которые продаются на российском рынке.

В топ-10 вошло три айфона.

Так, iPhone 11 Pro Max занял почетное второе место. Его оценили в 4019 баллов. Он уступил лишь Samsung Galaxy S10+. Именно его назвали лучшим смартфонов в РФ. У него 4047 очков. Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G с 3999 баллами.

iPhone 12 Pro Max размесился на четвертой строчке топа (3949 баллов). Наконец, iPhone 12 Pro занял восьмую позицию (3886 баллов). А что же Айфон 12 мини и базовый Айфон 12? У них 24 место и 30 строчка с 3712 и 3651 баллами соответственно.

Роскачество оценивают смартфоны по следующим параметрам: конфиденциальность, камера, качество звука, прочность, аккумулятор и безопасность.

Весь обновленный топ-10 выглядит так:

Galaxy S10+ от Samsung ; Айфон 11 Про Макс ; Топовый Galaxy Note 20 Ultra 5G от Samsung ; Флагманский Айфон 12 Про Макс ; Старенький Samsung Galaxy S10 ; Китайский флагман OnePlus 8 Pro; Базовый Samsung Galaxy S20; Премиальный Айфон 12 Про; Galaxy Note 9 от Samsung; Galaxy S20 Ultra 5G от Samsung.

Источник: Роскачество

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