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Эксперты Роскачества называю лучшие смартфоны — в топ 10 несколько iPhone

17 Дек, 2020

Эксперты Роскачества называю лучшие смартфоны — в топ 10 несколько iPhone

Список обновлен.

Эксперты Роскачества (государственная системы контроля за качеством различных устройств) обновили рейтинг лучших смартфонов, которые продаются на российском рынке.

Дешевый клон iPhone 11 Pro Max оказалось сложно отличить от оригинала

В топ-10 вошло три айфона.

Так, iPhone 11 Pro Max занял почетное второе место. Его оценили в 4019 баллов. Он уступил лишь Samsung Galaxy S10+. Именно его назвали лучшим смартфонов в РФ. У него 4047 очков. Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G с 3999 баллами.

iPhone 12 Pro Max размесился на четвертой строчке топа (3949 баллов). Наконец, iPhone 12 Pro занял восьмую позицию (3886 баллов). А что же Айфон 12 мини и базовый Айфон 12? У них 24 место и 30 строчка с 3712 и 3651 баллами соответственно.

Роскачество оценивают смартфоны по следующим параметрам: конфиденциальность, камера, качество звука, прочность, аккумулятор и безопасность.

Весь обновленный топ-10 выглядит так:

  1. Galaxy S10+ от Samsung;
  2. Айфон 11 Про Макс;
  3. Топовый Galaxy Note 20 Ultra 5G от Samsung;
  4. Флагманский Айфон 12 Про Макс;
  5. Старенький Samsung Galaxy S10;
  6. Китайский флагман OnePlus 8 Pro;
  7. Базовый Samsung Galaxy S20;
  8. Премиальный Айфон 12 Про;
  9. Galaxy Note 9 от Samsung;
  10. Galaxy S20 Ultra 5G от Samsung.

Источник: Роскачество

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