Эксперты Роскачества называю лучшие смартфоны — в топ 10 несколько iPhone
Список обновлен.
Эксперты Роскачества (государственная системы контроля за качеством различных устройств) обновили рейтинг лучших смартфонов, которые продаются на российском рынке.
В топ-10 вошло три айфона.
Так, iPhone 11 Pro Max занял почетное второе место. Его оценили в 4019 баллов. Он уступил лишь Samsung Galaxy S10+. Именно его назвали лучшим смартфонов в РФ. У него 4047 очков. Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G с 3999 баллами.
iPhone 12 Pro Max размесился на четвертой строчке топа (3949 баллов). Наконец, iPhone 12 Pro занял восьмую позицию (3886 баллов). А что же Айфон 12 мини и базовый Айфон 12? У них 24 место и 30 строчка с 3712 и 3651 баллами соответственно.
Роскачество оценивают смартфоны по следующим параметрам: конфиденциальность, камера, качество звука, прочность, аккумулятор и безопасность.
Весь обновленный топ-10 выглядит так:
- Galaxy S10+ от Samsung;
- Айфон 11 Про Макс;
- Топовый Galaxy Note 20 Ultra 5G от Samsung;
- Флагманский Айфон 12 Про Макс;
- Старенький Samsung Galaxy S10;
- Китайский флагман OnePlus 8 Pro;
- Базовый Samsung Galaxy S20;
- Премиальный Айфон 12 Про;
- Galaxy Note 9 от Samsung;
- Galaxy S20 Ultra 5G от Samsung.
Источник: Роскачество
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