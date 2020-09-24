Электросамокат Xiaomi Mijia Electric Scooter M365 после года использования

Ты стоишь, а “Он” едет.

О покупке электросамоката наша семья стала задумываться еще в отпуске. В 2019 году мы благополучно отдыхали в Геленджике. В первый вечер отпуска, мы прогуливаясь по длинной набережной, увидели прокат электросамокатов, а рядом на велодорожке «неслись» счастливые туристы на таких “агрегатах”. Ну конечно же, и мы захотели покататься, и посмотреть, что же это за “зверь” такой!

Конечно, нам понравилось! Мы брали на прокат 2 электросамоката на сутки. Муж катался с дочкой на одном, а я за ними на другом.

И уже в тот вечер нас посетила мысль: «А почему бы не взять такого «скакуна» себе домой?»

Далее в голове стали крутиться мысли, типа: «Дорогое удовольствие?», «Будем ли мы им пользоваться»? «Где и как хранить?» и т.п.

Но, приехав через 2 недели с черноморского побережья, мы были решительно настроены, и сразу отправились в Пензу за покупкой.

Заранее муж «погуглил», почитал, посмотрел обзоры и отзывы, и мы уже знали что именно нам подойдет.

Покупали в магазине TopDisk, потому что цена на него была там ниже, чем у конкурентов – 22 990 рублей. Это цена сентября 2019 года (сейчас таких цен уже давно нет).

Основные характеристики:

Плюсы:

Легкий (вес 12 кг);

Надувные колеса;

Качественный аккумулятор;

Плавный датчик руля;

Дисковые тормоза;

Есть Эко-режим (экономит батарею, тем самым увеличивает дистанцию);

Батарея защищена от влаги;

Качественная сборка;

Быстро складывается и переносится (даже девушка сможет);

Максимальная дистанция в Эко-режиме 30 км (для городского жителя хватит на несколько дней);

Синхронизация со смартфоном. Для управления самокатом подходят две программы: Ninebot и Mi Home. Это позволит узнать какое расстояние еще можно проехать на самокате, заблокировать аппарат, а также получать дополнительные сведения о состоянии самоката, в том числе статус батареи, текущую скорость, пройденное расстояние;

В сложенном виде компактный и легкий, удобен в транспортировке. В этом году мы брали его на море с собой и везли в сложенном виде на багажнике сверху. Чтобы не намочило дождем, мы его упаковали в пленку и обмотали скотчем;

Легко преодолевает тротуарную плитку, и быстро «несется» по асфальту;

Можно кататься с ребенком (мы его используем, чтобы отвезти ребенка к бабушке, если под рукой нет машины).

Минусы

На платформе самоката внизу видны шляпки от болтов, при неудачном съезде с тротуара, можно их сорвать.

А также необходимо следить за давлением в колесах, должно быть 3 атмосферы в каждом колесе.

Электросамокат мы немного доработали.

Мы заказали:

для ребенка специальный детский руль 532,59 рублей,

брызговик на переднее крыло 175.70 рублей/набор,

поддержку заднего крыла 72,17 рублей,

набор светоотражателей 170,21 рублей.

Электросамокат Xiaomi M365 Smart Electric Scooter – это полноценное транспортное средство. На нем можно смело кататься как в городе, так и по пересеченной местности, при этом скорость движения будет вполне сопоставима со стандартными велосипедами.

Качество сборки не вызывает сомнения, поэтому в длительном сроке использования аппарата можно быть уверенным и «спать спокойно».

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