Электросамокат Xiaomi Mijia Electric Scooter M365 после года использования
Ты стоишь, а “Он” едет.
О покупке электросамоката наша семья стала задумываться еще в отпуске. В 2019 году мы благополучно отдыхали в Геленджике. В первый вечер отпуска, мы прогуливаясь по длинной набережной, увидели прокат электросамокатов, а рядом на велодорожке «неслись» счастливые туристы на таких “агрегатах”. Ну конечно же, и мы захотели покататься, и посмотреть, что же это за “зверь” такой!
Конечно, нам понравилось! Мы брали на прокат 2 электросамоката на сутки. Муж катался с дочкой на одном, а я за ними на другом.
И уже в тот вечер нас посетила мысль: «А почему бы не взять такого «скакуна» себе домой?»
Далее в голове стали крутиться мысли, типа: «Дорогое удовольствие?», «Будем ли мы им пользоваться»? «Где и как хранить?» и т.п.
Но, приехав через 2 недели с черноморского побережья, мы были решительно настроены, и сразу отправились в Пензу за покупкой.
Заранее муж «погуглил», почитал, посмотрел обзоры и отзывы, и мы уже знали что именно нам подойдет.
Покупали в магазине TopDisk, потому что цена на него была там ниже, чем у конкурентов – 22 990 рублей. Это цена сентября 2019 года (сейчас таких цен уже давно нет).
Основные характеристики:
Плюсы:
- Легкий (вес 12 кг);
- Надувные колеса;
- Качественный аккумулятор;
- Плавный датчик руля;
- Дисковые тормоза;
- Есть Эко-режим (экономит батарею, тем самым увеличивает дистанцию);
- Батарея защищена от влаги;
- Качественная сборка;
- Быстро складывается и переносится (даже девушка сможет);
- Максимальная дистанция в Эко-режиме 30 км (для городского жителя хватит на несколько дней);
- Синхронизация со смартфоном. Для управления самокатом подходят две программы: Ninebot и Mi Home. Это позволит узнать какое расстояние еще можно проехать на самокате, заблокировать аппарат, а также получать дополнительные сведения о состоянии самоката, в том числе статус батареи, текущую скорость, пройденное расстояние;
- В сложенном виде компактный и легкий, удобен в транспортировке. В этом году мы брали его на море с собой и везли в сложенном виде на багажнике сверху. Чтобы не намочило дождем, мы его упаковали в пленку и обмотали скотчем;
- Легко преодолевает тротуарную плитку, и быстро «несется» по асфальту;
- Можно кататься с ребенком (мы его используем, чтобы отвезти ребенка к бабушке, если под рукой нет машины).
Минусы
- На платформе самоката внизу видны шляпки от болтов, при неудачном съезде с тротуара, можно их сорвать.
- А также необходимо следить за давлением в колесах, должно быть 3 атмосферы в каждом колесе.
Электросамокат мы немного доработали.
Мы заказали:
- для ребенка специальный детский руль 532,59 рублей,
- брызговик на переднее крыло 175.70 рублей/набор,
- поддержку заднего крыла 72,17 рублей,
- набор светоотражателей 170,21 рублей.
Электросамокат Xiaomi M365 Smart Electric Scooter – это полноценное транспортное средство. На нем можно смело кататься как в городе, так и по пересеченной местности, при этом скорость движения будет вполне сопоставима со стандартными велосипедами.
Качество сборки не вызывает сомнения, поэтому в длительном сроке использования аппарата можно быть уверенным и «спать спокойно».
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