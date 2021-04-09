Элитный Samsung Galaxy Fold со скидкой в 50% — реально? Да! Бегом на Aliexpress

Крутой гибкий смартфон за 77 тысяч.

Компания Samsung сбросила цену на свой складной смартфона Galaxy Fold аж на 50%! Теперь его можно купить на Али всего за 77 594 рубля. Если давно мечтали о таком необычном устройства, самое время исполнить свое желание.

Берем здесь. В российском официальном магазине Samsung девайс оценивают в 159 990 рублей! В М.Видео его можно (но сложно) найти за 100 тысяч.

Не забываем о промокоде выше. Доставка, к слову, бесплатная.

Девайс базируется на чипсете Snapdragon 855, оснащается 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Экран (в разложенном состоянии) тут 7,3-дюймовый. Конечно же, AMOLED. Основная камера тройная, с датчиками на 13, 13 и 16 Мп. Селфи-камера двойная, с сенсорами на 10+10 Мп. Емкость батареи равна 4380 мА*ч. Есть быстрая (но не слишком) зарядка мощностью 18 Вт.

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