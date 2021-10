Энтузиаст превратил древний iMac G4 в современный ПК с чипом M1 внутри

Умеют же.

Разработчик ПО для операционной системы iOS Колби Шитс создал удивительный моноблок iMac G4. Он разобрал новинку, поменял начинку и получил мощный ПК в стильном ретро-корпусе.

Напомним, iMac G4 был выпущен почти два десятка лет назад, в 2002 году. Он работал на базе передового на тот момент процессора PowerPC G4, обладал 256 МБ оперативной памяти и накопителем на 80 ГБ.

In celebration of Steve Job’s life and his inspiration to many, I wanted to show a passion project I’ve been working on that I think Steve would be proud of. Something that wasn’t possible 20 years ago but is now.

Hello, iMac G4 with an M1 chip. pic.twitter.com/q6zUpyFrwu

— Colby Sheets (@ColbySheets) October 5, 2021