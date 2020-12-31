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Энтузиаст распечатал на 3D принтере подставку для MagSafe Duo

31 Дек, 2020

Энтузиаст распечатал на 3D принтере подставку для MagSafe Duo

Это куда более функционально.

Нельзя сказать, что MagSafe Duo от Apple был встречен настолько хорошо, как все думали. Цена в 129 долларов и отсутствие блока питания с вертикальной зярядкой оттолкнули многих. Но это не смутило одного интернет пользователя, который решил взять дело в свои руки. Он просто взял, и напечатал свою подставку на 3D принтере. Все гениальное просто.

подставка MagSafe Duo

Пользователь Reddit под ником blitzkriegtaco после приобретения устройства пришел к выводу, что чего-то MagSafe Duo все-таки не достает.  

“Каким бы красивым и портативным ни был Duo, я не могу не чувствовать, что Apple завышают цену на нее.”

Blitzkriegtaco доработал конструкцию, благодаря чему смартфон можно заряжать в вертикальном положении, и это действительно удобно. Кстати, сам файл 3D печати можно распечатать по этой ссылке. Создателю такой конструкции будет только в радость, если кто-то будет использовать его наработки. 

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