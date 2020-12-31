Энтузиаст распечатал на 3D принтере подставку для MagSafe Duo

Это куда более функционально.

Нельзя сказать, что MagSafe Duo от Apple был встречен настолько хорошо, как все думали. Цена в 129 долларов и отсутствие блока питания с вертикальной зярядкой оттолкнули многих. Но это не смутило одного интернет пользователя, который решил взять дело в свои руки. Он просто взял, и напечатал свою подставку на 3D принтере. Все гениальное просто.

Пользователь Reddit под ником blitzkriegtaco после приобретения устройства пришел к выводу, что чего-то MagSafe Duo все-таки не достает.

“Каким бы красивым и портативным ни был Duo, я не могу не чувствовать, что Apple завышают цену на нее.”

Blitzkriegtaco доработал конструкцию, благодаря чему смартфон можно заряжать в вертикальном положении, и это действительно удобно. Кстати, сам файл 3D печати можно распечатать по этой ссылке. Создателю такой конструкции будет только в радость, если кто-то будет использовать его наработки.

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