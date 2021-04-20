Эра глобальной слежки началась – Apple выпустила трекер AirTag по цене 2990 руб

Четыре трекера AirTag сразу можно купить за 9990 руб.

Маленькие метки-трекеры AirTag размером c брелок для ключей с встроенным Bluetooth (а точнее NFC) наконец-то были анонсированы Apple на весенней онлайн-презентации 20 апреля 2021. Устройства способны передавать информацию о местонахождении через “Сеть Локатора” те через глобальную сеть устройств. В приложении “Локатор” на Айфоне можно видеть геопозицию трекера.

Зачем нужен AirTag

Основная задача трекера проста и понятна – это отслеживание забытых вещей или тех предметов, которые вдруг оказались “не на своем месте”. Например, с помощью трекера может быть удобно искать ключи, рюкзак, кошелек, куртку и тд.

В принципе использовать AirTag можно для отслеживания чего-угодно (или даже кого угодно?) тк устройство передаст точные координаты геопозиции.

Дизайн AirTag

Трекер AirTag круглый и плоский, сделан из нержавеющей стали и отполирован до приятного глазу блеска. Имеет защиту от пыли и от воды по стандарту IP67 и это означает что трекер может выдержать погружение в воду глубиной до 1 метра на время до получаса.

С тыльной стороны трекера располагается легко заменяемая батарейка CR2032. По заверениям Apple трекер AirTag может работать до года без смены батарейки.

В трекере есть динамик для “подачи голоса” для более легкого обнаружения и вибромоторчик для той же цели.

Как работает AirTag

Фактические данные о местонахождении метки-трекера передаются в iCloud с помощью ближайшего устройства, которое поддерживает “Сеть Локатора”. И уже из iCloud на Айфоне в приложении “Локатор” будет видно местоположение трекера. Уведомления о геопозиции трекеров AirTag также можно получать на умные часы Apple Watch.

Подсоединить трекер к Айфону и настроить очень просто. Как и к Apple Watch. В приложении на iPhone каждый трекер можно переименовать, чтобы было понятно его назначение. Легче всего называть по наименованию вещей к которым сам трекер и прикрепляется. Например, “ключи”, “портфель”, “рюкзак”. Кстати, искать потом вещи можно и с помощью голосового помощника Siri, сказав “Привет, Siri, найди мой рюкзак”.

Если в стране разрешено использование чипа U1, то помимо геоданных трекера можно актировать на самом трекере вибрацию и звуковой сигнал для более легкого обнаружения. Более того, для поиска трекера в таких случаях помогает Айфон, указывая направление на трекер стрелкой с точностью чуть ли не до сантиметров!

Есть возможность перевести трекер AirTag в режим пропажи. При этом если какой-то другой владелец Айфона обнаружит рядом с собой метку в режиме пропажи, то он может открыть спецстраницу с отображением телефона владельца этой метки и связаться с ним. Также есть AirTag в режиме пропажи попадает в “Сеть Локатора”, то есть его “видит” одно из устройств Apple, на котором активирована “Сеть Локатора”, то координаты этой метки через iCloud сразу передаются непосредственному владельцу трекера на его Айфон.

Apple на словах гарантирует безопасную передачу геопозиции трекера и заверяет в использовании надежных алгоритмов шифрования. Но многие из вас еще помнят значение слова “джейлбрейк”, которое означает взлом операционной системы iOS. Хотя перед каждым релизом очередной версии iOS компания Apple очаровывает на презентациях своими уверениями в безопасности каждого нового обновления.

Цены на AirTag в России

AirTag 1 штука – 2 990 руб.

AirTag – 4 штуки сразу – 9 990 руб.

Дата выхода AirTag в России, а точнее дата старта продаж пока неизвестна.

Купить AirTag можно на официальном сайте Apple и причина сделать это – возможность получить от Apple бесплатную гравировку своего рисунка на одной из сторон трекера AirTag.

К чему это может привести?

Трекер – вещица стильная и полезная, но бездушная. Ей все равно, местонахождение чего или кого надо отслеживать. Это могут быть ключи или рюкзак или велосипед, как в примерах, которые приводила сама Apple. Но также метку можно забросить в багажник жены или подруги, в чей-то чемодан и тд и использовать как средство для слежки. Конечно, напрямую об этом не сказано ни на презентации ни на сайте Apple, но само по себе устройство это позволяет делать.

Более того, в начале апреля для запуска трекера AirTag компания Apple доработала приложение “Локатор” (когда-то ранее называвшееся “Найти Айфон”) и теперь к “Локатору” можно присоединять не только устройства от Apple, но и сторонние продукты.

Конечно, любую технологию можно использовать и во благо и по другому. Но никогда еще возможность отслеживать вся и все не были так доступны как с открытым выходом трекеров от Apple на рынок. Ведь Apple диктует моду всему технологическому миру. Мода на трекеры резко возрастет, другие производители тоже сделают аналогичные девайсы и пошло-поехало.

Есть ли защита от чужих трекеров AirTag?

Вроде бы есть. Apple говорит о том, что если в ваших вещах обнаружится чужой AirTag, то Айфон быстро сообщит об этом. Более того, на чужом трекере при обнаружении им вашим Айфоном начнет играть звуковой сигнал для привлечения внимания. Но это только в случае, если рядом с чужим AirTag нет его владельца.

Ну а если у вас не Айфон, а рядом окажется чужая метка. Может случайно, а может и нет? Тогда некому будет вас оповестить о том, что какой-то трекер вас отслеживает. И это может стать проблемой.

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