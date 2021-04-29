Эта функция в вашем iPhone абсолютно бесполезна

Режим Night Shift не работает.

Голубое излучение экранов – штука не полезная. Некоторые исследования говорят, что оно мешает засыпанию.

Как это происходит на практике? Вечером вы берете iPhone и пялитесь в дисплей. Потом ворочаетесь в постели, не в силах уснуть.

Голубой свет ухудшает выработку мелатонина. Без него организм не может быстро отключиться.

Apple в курсе проблемы. Поэтому в 2016 она добавила в iOS необычную функцию. Речь о технологии Night Shift.

После захода солнца iPhone меняет цветовую температуру экрана. Оттенки становятся более теплыми. Сказанное должно избавить от трудностей со сном (и снизить нагрузку на глаза).

Увы, чудес не бывает. Ученые провели эксперимент, показавший отсутствие какого-либо эффекта от Night Shift.

Тест организовал Университет Бригама Янга. Проверка велась в 3 группах. Одна включала Night Shift, вторая – нет. Третью совсем лишили смартфонов.

Итоги для Night Shift неутешительные. Разницы между испытуемыми не выявлено. Все участники засыпали с одинаковой скоростью.

В общем – никакого волшебства. А вы пользуетесь Night Shift?

Источник: phonearena.com

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