Эта уязвимость позволяет прослушивать 40% смартфонов на Android
Как исправить?
Не очень радостная новость для поклонников Android. Сообщается, что можно прослушать 40% смартфонов на базе этой платформы.
Такой вывод содержится в отчете исследовательской фирмы Check Point Research. Виновата уязвимость, обнаруженная в устройствах Google, Samsung, OnePlus, LG, Xiaomi и других компаний.
Вся беда в QMI – Qualcomm Modem Interface. Речь о программном обеспечении для мобильных модемов Qualcomm (стоящих в миллионах телефонов).
“Дыра” в QMI открывает хакерам доступ к истории вызовов и текстовых сообщений. Кроме того, злоумышленники могут записывать разговоры.
Недочет выявлен в октябре прошлого года. Check Point Research известила о нем Qualcomm. Последняя выпустила обновление, устраняющее брешь в безопасности.
Qualcomm утверждает, что патч получили все производители, сотрудничающие с ней. Надеемся, что они внедрили его в свои прошивки.
Обязательно установите самый свежий апдейт.
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