Эти умные часы Huawei будут измерять давление

Качественные рендеры.

Смарт-часы умеют многое. Они показывают ЧСС, уровень кислорода в крови и так далее. Осталось встроить мониторинг артериального давления.

Сообщается, что Huawei работает над такой моделью. В сети появились рендеры новинки.

Если верить изображениям, устройство имеет прямоугольный экран. Кроме того, обратите внимание на 2 кнопки сбоку.

Одна клавиша подписана Home. Вторая – Health. Она отвечает за функции здоровья.

На дисплее можно увидеть показатели систолического и диастолического давления. Также отображается пульс пользователя.

К сожалению, другой информации нет. Когда Huawei выпустит гаджет – неизвестно.

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