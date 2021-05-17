Эти умные часы Huawei будут измерять давление
Качественные рендеры.
Смарт-часы умеют многое. Они показывают ЧСС, уровень кислорода в крови и так далее. Осталось встроить мониторинг артериального давления.
Сообщается, что Huawei работает над такой моделью. В сети появились рендеры новинки.
Если верить изображениям, устройство имеет прямоугольный экран. Кроме того, обратите внимание на 2 кнопки сбоку.
Одна клавиша подписана Home. Вторая – Health. Она отвечает за функции здоровья.
На дисплее можно увидеть показатели систолического и диастолического давления. Также отображается пульс пользователя.
К сожалению, другой информации нет. Когда Huawei выпустит гаджет – неизвестно.
Читайте также:
- Не Huawei: Xiaomi исключили из черного списка США
- Huawei P40 Pro – полный обзор фотофлагмана
- AirPods Pro, подвиньтесь. Представлены Huawei FreeBuds 4i с активным шумоподавлением
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.