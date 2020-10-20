Это кошмар! Синий iPhone 12 разочаровал пользователей сети
Ужас!
Пользователи сети и фанаты айфонов негодуют. Им решительно не понравился синий iPhone 12. В этой расцветке он выглядит просто кошмарно — такие заявления мы читаем на форумах все чаще.
Более того новый айфон в этой расцветке уже стал объектом для многочисленных мемов.
Ознакомим вас с самыми яркими.
Действительно, iPhone 12 в синем цвете выглядит на сайте производителя совсем иначе (стильно и дорого).
В жизни оттенок иной. Примерно такой:
А нашим читателям нравится синий iPhone 12?
Источник: MyDrivers
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Ну и цвет 🤮🤮🤮🤮
Жуть! Кошмар! Вот же додумались.У них что слепые цвет устройства утверждают?
Блин. Хотел синий.. Надо в живую смотреть.