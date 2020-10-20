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Это кошмар! Синий iPhone 12 разочаровал пользователей сети

20 Окт, 2020

Это кошмар! Синий iPhone 12 разочаровал пользователей сети

Ужас!

Пользователи сети и фанаты айфонов негодуют. Им решительно не понравился синий iPhone 12. В этой расцветке он выглядит просто кошмарно — такие заявления мы читаем на форумах все чаще.

Более того новый айфон в этой расцветке уже стал объектом для многочисленных мемов.

Ознакомим вас с самыми яркими.

Действительно, iPhone 12 в синем цвете выглядит на сайте производителя совсем иначе (стильно и дорого).

В жизни оттенок иной. Примерно такой:

А нашим читателям нравится синий iPhone 12?

Источник: MyDrivers

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3 комментария

  1. Александр:
    20.10.2020 в 16:15

    Ну и цвет 🤮🤮🤮🤮

  2. Kapitan:
    20.10.2020 в 16:27

    Жуть! Кошмар! Вот же додумались.У них что слепые цвет устройства утверждают?

  3. DedIvan:
    20.10.2020 в 17:37

    Блин. Хотел синий.. Надо в живую смотреть.

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