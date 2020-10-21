Это круто! Новая технология Xiaomi позволяет зарядить телефон всего за 19 минут

Речь идет о Mi 80 Вт, которая еще не выпущена.

Компания Xiaomi представляет новую беспроводную зарядку, которая, по словам разработчиков, может полностью зарядить аккумулятор смартфона менее чем за 20 минут. Эта технология называется Mi 80 Вт и она еще не появилась ни на одном смартфоне. Компания заявляет, что эта беспроводная зарядка «на порядок» опережает другие бренды смартфонов, такие как Samsung, Apple и Huawei.

Сообщается, что данная технология все еще находится на стадии разработок и пока не готова к полноценному внедрению на устройства. «Xiaomi стремится обеспечить бесперебойную работу в условиях массового использования», – отметил представитель компании.

Мощность беспроводных зарядных устройств измеряется в ваттах (Вт), а мощность от 18 Вт считается самой быстрой. Стоит отметить, что компания всегда старается усовершенствовать технологии зарядки. В августе вышла беспроводная зарядка Xiaomi мощностью 50 Вт, которая использовалась в смартфоне Mi 10 Ultra. Она обеспечивает полную зарядку аккумулятора устройства емкостью 4500 мАч за 40 минут и является самым быстрым беспроводной зарядкой на рынке.

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