Это не ожидали даже в Apple – iPhone 12 работает с 4G сетями быстрее, чем с 5G

Очень странные сети нового поколения.

Сначала компании создают новую технологию сотовой сети, которая обещает улучшить скорость передачи данных, а потом она оказывается медленнее предыдущей. Случай забавный, если не сказать, что грустный. Пользователи новых iPhone 12 заметили, что у них очень медленный интернет, когда они работают с 5G. Если верить результатам тестов, некоторые 5G покрытия обеспечивают более низкую скорость передачи данных, чем 4G.

Оператор Verizon обеспечил пользователей 5G покрытием два месяца назад. В основе ее работы используется динамический спектр (DSS), который повторно использует каналы 4G для трансляции 5G. Самая плохая новость в том, что при такой технологии скорость передачи данных оказалась более медленной, чем 4G LTE.

Verizon всегда были лидером в США по части обеспечения сотовых услуг, и при работе с 4G их сети всегда опережали по скорости своих конкурентов в лице T-Mobile и AT&T. Согласно информационному порталу PC Mag, для решения проблемы необходим другой подход к использованию 5G, где сети будет работать на широких выделенных каналах.

Сложность в том, что операторы не всегда могут себе это позволить. В таком случае им придется убирать все «лишнее» из неиспользуемого диапазона 4G. Ну или оставить все как есть, и наслаждаться медленной скоростью, которая проигрывает классическому LTE. А вы что думаете?

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