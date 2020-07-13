Это печаль. Емкость аккумулятора компактного iPhone 12 раскрыта

На многое рассчитывать не нужно.

Apple оснастит новый 5,4-дюймовый iPhone 12 аккумулятором со скромной емкостью 2227 мАч. Как сообщили китайские источники из цепочки поставок Apple, компания уже заказала аккумуляторы для новых смартфонов в рамках подготовки к массовому производству.

6,1-дюймовые iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro будут оснащены одинаковыми аккумуляторами емкостью 2775 мАч, выяснили инсайдеры. Флагманский 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max получит аккумулятор емкостью 3687 мАч.

Для сравнения, емкость аккумулятора iPhone 11 — 3110 мАч, iPhone 11 Pro — 3046 мАч, iPhone 11 Pro Max — 3969 мАч. Если информация подтвердится, то Apple уменьшит емкость аккумуляторов почти всех новых смартфонов из линейки iPhone 12.

Ранее стало известно, что новые смартфоны Apple будут иметь более тонкие корпуса по сравнению с предшествующими моделями. Так, толщина корпуса iPhone 12 Pro составит 7,1 мм против 8,1 мм у iPhone 11 Pro. Предполагается, что именно с этим будет связано уменьшение емкости аккумуляторов новых iPhone.

Источник: MD.

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