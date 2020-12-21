Это провал – лучший флагманский чип Snapdragon 888 не смог обойти даже А13

А ведь его будут ставить в лучшие смартфоны в 2021.

Qualcomm поделились тестами, посвященными новому флагманскому процессору Snapdragon 888. Именно его будут устанавливать в топовые смартфоны на базе Android в 2021 году. Что можно сказать о результатах? Они спорные, ведь Snapdragon 888 не смог обойти ни Apple A14, ни предыдущий чип A13.

Новый процессор получил 1135 баллов в одноядерном и 3794 балла в многоядерном тестировании на платформе Geekbench 5. Если взять в качестве примера iPhone 12 Pro на базе процессора Apple A14, там устройство набрало 1603 балла в одноядерном тестировании и 4187 баллов в многоядерном. Разница очевидна, но идем еще дальше.

iPhone 11 Pro, в котором используется A13, он набрал 1331 балла в одноядерном тестировании и 3366 баллов в многоядерном. По итогу, Snapdragon 888 обошел А13 только в тестах на несколько ядер.

А если говорить о тестах в GFXBench, Snapdragon 888 получил результат в 86 кадров, что даже хуже, чем в iPhone 11 и iPhone SE. Вот такие дела.

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