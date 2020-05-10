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Это случится! iPhone 12 получат 120 Гц дисплей Pro Motion

10 мая, 2020

Это случится! iPhone 12 получат 120 Гц дисплей Pro Motion

Правда, не все.

Apple оснастит флагманские смартфоны из линейки iPhone 12 OLED-экранами с поддержкой технологии Pro Motion, обеспечивающей частоту обновления 120 Гц. Сверхплавные экраны получат только iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, тогда как у менее дорогих компактного 5,4-дюймового iPhone 12 и iPhone 12 Plus будут дисплеи с частотой обновления 60 Гц.

Это случится! iPhone 12 получат 120 Гц дисплей Pro Motion

Наличие у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max экранов с частотой обновления 120 Гц подтвердил проверенный инсайдер Макс Вайнбах. Согласно его данным, частота обновления дисплеев новых iPhone будет изменяться в зависимости от отображаемого контента. Это означает, что некоторый контент на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будет отображаться с обычной частотой обновления 60 Гц.

При каких именно условиях на iPhone будет активироваться поддержка 120 Гц не уточняется. По аналогии с iPad Pro последних поколений, где уже реализована технология Pro Motion, поддержку повышенной частоты обновления следует ожидать в играх и некоторых приложениях. Однако не исключено, что добавляя технологию в iPhone, компания Apple расширит диапазон ее работы.

Также Макс Вайнбах окончательно подтвердил, что новые iPhone будут выпущены в новом темно-синем цвете Navy Blue. Он заменит собой темно-зеленый цвет Midnight Green, в котором вышли iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Источник: YouTube.

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