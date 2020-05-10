Это случится! iPhone 12 получат 120 Гц дисплей Pro Motion

Правда, не все.

Apple оснастит флагманские смартфоны из линейки iPhone 12 OLED-экранами с поддержкой технологии Pro Motion, обеспечивающей частоту обновления 120 Гц. Сверхплавные экраны получат только iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, тогда как у менее дорогих компактного 5,4-дюймового iPhone 12 и iPhone 12 Plus будут дисплеи с частотой обновления 60 Гц.

Наличие у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max экранов с частотой обновления 120 Гц подтвердил проверенный инсайдер Макс Вайнбах. Согласно его данным, частота обновления дисплеев новых iPhone будет изменяться в зависимости от отображаемого контента. Это означает, что некоторый контент на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будет отображаться с обычной частотой обновления 60 Гц.

При каких именно условиях на iPhone будет активироваться поддержка 120 Гц не уточняется. По аналогии с iPad Pro последних поколений, где уже реализована технология Pro Motion, поддержку повышенной частоты обновления следует ожидать в играх и некоторых приложениях. Однако не исключено, что добавляя технологию в iPhone, компания Apple расширит диапазон ее работы.

Также Макс Вайнбах окончательно подтвердил, что новые iPhone будут выпущены в новом темно-синем цвете Navy Blue. Он заменит собой темно-зеленый цвет Midnight Green, в котором вышли iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Источник: YouTube.

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