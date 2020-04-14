Это стоит признать. 5 функций, по которым Android реально лучше iOS

Вот где Apple нужно догонять.

Давно пора понять, что в сравнении iOS и Android не может быть победителя и все зависит от личных предпочтений каждого человека. В чем-то лучше iOS, с каким-то функциями куда лучше справляется Android. И это нужно спокойно признавать. В этой статье рассказали о пяти функциях, которые в Android реализованы значительно лучше, чем в iOS.

Персонализация

Первое и самое заметное преимущество Android над iOS заключается в возможности полноценного и быстрого изменения интерфейса операционной системы, попросту персонализации. На iPhone пользователи могут максимум поставить новые обои, поменять иконки местами, да отключить темную тему на пару минут, чтобы хоть как-то освежить удивительно стабильный интерфейс, который фактически не меняется с самой первой версии iOS.

На Android же совсем другое дело. Пользователям Android-смартфонов доступны сотни лаунчеров, многие из которых фактически полностью меняют интерфейс операционной системы. У качественных лаунчеров есть различные темы оформления, позволяющие окунуться глубже и настроить гаджет именно таким образом, как этого хочется.

При этом, времена, когда из-за украшательств Android начинал невозможно тормозить, давно в прошлом. По крайней мере, если речь идет о более-менее современных Android-смартфонах стоимостью от 10 000 рублей.

Приложения из открытых источников

Пользователи iPhone ограничены и в том, что касается загрузки приложений. На iOS устанавливать приложения можно из App Store или через утилиту Cydia Impactor, заранее скачав IPA-файл нужного приложения. Последний способ подходит далеко не всем, поскольку приложения через стороннюю утилиту устанавливаются всего на неделю. После этого они начинают вылетать и их нужно устанавливать через компьютер повторно.

На Android с этим гораздо проще. Практически любое приложение (включая платные) можно загрузить из открытых источников. Пользователи iPhone любят говорить, что вот из-за этого на Android-смартфонах и оказывается бесчисленное множество вирусов и вредоносных программ. В реальности же существует несколько проверенных ресурсов, вроде того же APKMirror, где содержатся проверенные реальными пользователями приложения.

Подключение к компьютеру

Android сильно опережает iOS по возможностям при подключении компьютеру. Подключив Android-смартфон к компьютеру, пользователь получает прямой доступ ко всем файлам и папкам, которые находятся на нем с возможностью выгрузки. В обратную сторону это тоже работает. Скинуть музыку, фильм, изображения или любые другие типы файлов на Android-смартфон так же просто, как перекинуть эти файлы между дисками на компьютере.

iOS в этом плане отстает со своей системой синхронизации. Для того, чтобы загрузить что-либо на iPhone необходимо очень странным для 2020 года образом помечать нужный контент галочками и после синхронизировать изменения с устройством.

Гибкие настройки функций

Даже если сама операционная система Android не имеет каких-либо настроек для нужной вам функции, вы всегда можете рассчитывать на то, что найдете решение в одном из приложений в Google Play. Например, если вам нужно сделать Android-смартфон громче, но стандартная громкость уже выкручена на максимум, в Google Play есть целая серия приложений, отвечающих за перманентное увеличение громкости устройства. И это только один пример расширения возможностей смартфона, которые нельзя регулировать стандартными настройками.

На iPhone же у приложений просто нет доступа к подобным настройкам. С каждой новой версией iOS компания Apple дает разработчикам все больше свободы, но до уровня Android по-прежнему бесконечно далеко.

На Android меньше запрещенных приложений

В последние годы Apple начала параноидально заботиться о конфиденциальности пользователей iPhone. Поскольку тема безопасности личных данных на слуху, меры в этом направлении принимает и Google в Android, но они куда более сдержанные.

Например, на Android доступны в свободном доступе приложения для записи телефонных звонков. Подавляющее большинство людей используют их вовсе не в криминальных целях, а для работы или учебы. На iPhone же таких приложений не существует в принципе. У разработчиков нет доступа к опции записи звонков, а все обходные пути оперативно блокируются Apple.

А какие по-вашему преимущества у Android над iOS или наоборот?

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