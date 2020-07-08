Это все же случится. Названа дата выхода Spotify в России

Ждать осталось совсем недолго.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify станет доступен в России 15 июля 2020 года. Как сообщили источники авторитетного издания Variety, сервис будет запущен в России в сотрудничестве с сотовым оператором МТС.

Стоимость подписки на Spotify составит 169 рублей в месяц, по аналогии с платой в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Также пользователи смогут слушать музыку в Spotify бесплатно с ограничениями, включая рекламные вставки.

Оператор МТС должен будет запустить специальную акцию для выгодного подключения Spotify. На текущий момент подробности запуска Spotify конкретно в МТС неизвестны.

Впервые Spotify планировал запуститься в России в 2014 году. Ряд проблем, включая экономический кризис и конфликт с Spotify с Warner Music Group, не позволили сделать этого. Отметим, что на запуск Spotify в России во второй половине года ранее указывали другие независимые источники.

Источник: Variety.

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