Это все же случится. Названа дата выхода Spotify в России
Ждать осталось совсем недолго.
Музыкальный стриминговый сервис Spotify станет доступен в России 15 июля 2020 года. Как сообщили источники авторитетного издания Variety, сервис будет запущен в России в сотрудничестве с сотовым оператором МТС.
Стоимость подписки на Spotify составит 169 рублей в месяц, по аналогии с платой в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Также пользователи смогут слушать музыку в Spotify бесплатно с ограничениями, включая рекламные вставки.
Оператор МТС должен будет запустить специальную акцию для выгодного подключения Spotify. На текущий момент подробности запуска Spotify конкретно в МТС неизвестны.
Впервые Spotify планировал запуститься в России в 2014 году. Ряд проблем, включая экономический кризис и конфликт с Spotify с Warner Music Group, не позволили сделать этого. Отметим, что на запуск Spotify в России во второй половине года ранее указывали другие независимые источники.
Источник: Variety.
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