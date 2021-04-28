Этот айфон вошел в ТОП лучших игровых смартфонов 2021 года
На каком он месте?
Интересный рейтинг опубликовало издание “Комсомольская правда”. Оно назвало лучшие игровые смартфоны 2021 года.
ТОП получился любопытным. Хотя бы потому, что его возглавил гаджет Apple. Лидером стал iPhone 12 Pro.
Отмечается, что мощности iPhone 12 Pro хватит на пару ближайших лет. За это время он не устареет и будет запускать самые требовательные хиты.
На второй строчке – HONOR 30 8/128GB. Замыкает тройку Xiaomi Black Shark 3. Наличие физических кнопок не гарантирует первенства.
Полностью ТОП выглядит следующим образом:
- iPhone 12 Pro
- HONOR 30 8/128GB
- Xiaomi Black Shark 3
- HUAWEI P40
- Xiaomi Poco F3 NFC 6/128GB
- Nubia Red Magic 5G 12/128
- Xiaomi Mi 10T 8/128GB
- OnePlus 8 Pro 8/128GB
- Samsung Galaxy S21 5G 8/128GB
Кстати – на чем вы играете?
Источник: kp.ru
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