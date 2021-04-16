Этот баг в iOS 14 всех бесит. Apple полгода не может его исправить
Неприятно.
Официальный релиз iOS 14 состоялся в сентябре 2020. С того момента прошли месяцы. Достаточно, чтобы устранить все ошибки.
В целом – Apple справляется. За минувшее время iOS 14 стала лучше. Однако есть куча неразрешенных проблем.
Одна из самых важных – баг с уведомлениями. С ним сталкиваются тысячи пользователей iOS 14.
В чем беда? Айфоны умалчивают о звонках и сообщениях. Например, уведомления приходят на Apple Watch, а на телефон – нет.
Люди без Apple Watch остаются в неведении. Пропускают важные разговоры.
Глюку на форуме поддержки Apple посвящена 90-страничная тема. Столько там пострадавших.
Жалобы появились через считанные дни после выхода iOS 14. Что сделала Apple? Ничего.
Некоторых спасают трюки вроде перезагрузки iPhone и отключения Bluetooth. Другой рецепт – отвязать Apple Watch от смартфона. Только действует сказанное недолго. Ошибка возвращается.
Изменит ли ситуацию iOS 14.5? Хочется надеяться, что да. Узнаем точно, когда обновление выйдет.
Источник: zdnet.com
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