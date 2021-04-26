Этот фитнес-браслет за месяц купило более миллиона пользователей
Мощный рекорд Xiaomi Mi Band 6.
Похоже, что Xiaomi можно поздравить с очередным успехом. Ее новый фитнес-браслет Mi Band 6 стал хитом продаж.
Лэй Цзюнь – глава компании – поделился интересной статистикой. Он сообщил, сколько куплено устройств.
Меньше, чем за месяц пользователи приобрели более миллиона Mi Band 6. Поразительно, ведь гаджет представили лишь 2 апреля.
Определенно помогла цена. Базовая версия стоит 35$. Топовая – с поддержкой NFC – $43. Такой аксессуар многим по карману.
Mi Band 6 – функциональная штука. Он автоматически включает отслеживание тренировок и определяет уровень кислорода в крови. Помимо прочего, есть датчик ЧСС.
Источник: gizmochina.com
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