Этот фитнес-браслет за месяц купило более миллиона пользователей

Мощный рекорд Xiaomi Mi Band 6.

Похоже, что Xiaomi можно поздравить с очередным успехом. Ее новый фитнес-браслет Mi Band 6 стал хитом продаж.

Лэй Цзюнь – глава компании – поделился интересной статистикой. Он сообщил, сколько куплено устройств.

Меньше, чем за месяц пользователи приобрели более миллиона Mi Band 6. Поразительно, ведь гаджет представили лишь 2 апреля.

Определенно помогла цена. Базовая версия стоит 35$. Топовая – с поддержкой NFC – $43. Такой аксессуар многим по карману.

Mi Band 6 – функциональная штука. Он автоматически включает отслеживание тренировок и определяет уровень кислорода в крови. Помимо прочего, есть датчик ЧСС.

Источник: gizmochina.com

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