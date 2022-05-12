Yota выдает ошибку при оплате подписки Apple или при пополнении Apple ID

12 Май, 2022Новости

Yota выдает ошибку при оплате подписки Apple или при пополнении Apple ID

«Ваш способ оплаты был отклонен».

С вечера 11 мая 2022 перестала списываться оплата за подписки iCloud, Apple Music, App Store с балансов привязанных телефонов МегаФон. 12 мая утром наши читатели заметили, что платежи с мобильного оператора Йота тоже не проходят.

Yota — ваш способ оплаты отклонен

В настройках Айфона при добавлении мобильного телефона в качестве средства оплаты отсутствуют операторы Yota и МегаФон, хотя еще вчера там были указаны МТС, Билайн, Мегафон, Yota и TELE2. Теперь остались только МТС, МегаФон и ТЕЛЕ2. В реальности номер TELE2 никогда нельзя было привязать в качестве средства платежа к Apple ID, хотя в списках он и фигурирует. Для операторов ТЕЛЕ2 по прежнему есть работающая «лазейка» для оплаты подписок Apple — платеж «с помощью МТС-друга», как им воспользоваться читайте в этой теме в самом конце.

Платежи за подписки Apple One, Apple Music, iCloud с мобильных телефонов операторов Билайн и МТС продолжают нормально списываться, в этом лично убедилась наша редакция.  Оплата с телефонов Yota и МегаФон не проходит, выдается окно ошибки.

yota — мобильный платеж временно недоступен

Временная это ситуация или постоянная — пока неизвестно. Будем держать вас в курсе событий!

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