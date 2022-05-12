Yota выдает ошибку при оплате подписки Apple или при пополнении Apple ID

«Ваш способ оплаты был отклонен».

С вечера 11 мая 2022 перестала списываться оплата за подписки iCloud, Apple Music, App Store с балансов привязанных телефонов МегаФон. 12 мая утром наши читатели заметили, что платежи с мобильного оператора Йота тоже не проходят.

В настройках Айфона при добавлении мобильного телефона в качестве средства оплаты отсутствуют операторы Yota и МегаФон, хотя еще вчера там были указаны МТС, Билайн, Мегафон, Yota и TELE2. Теперь остались только МТС, МегаФон и ТЕЛЕ2. В реальности номер TELE2 никогда нельзя было привязать в качестве средства платежа к Apple ID, хотя в списках он и фигурирует. Для операторов ТЕЛЕ2 по прежнему есть работающая «лазейка» для оплаты подписок Apple — платеж «с помощью МТС-друга», как им воспользоваться читайте в этой теме в самом конце.

Платежи за подписки Apple One, Apple Music, iCloud с мобильных телефонов операторов Билайн и МТС продолжают нормально списываться, в этом лично убедилась наша редакция. Оплата с телефонов Yota и МегаФон не проходит, выдается окно ошибки.

Временная это ситуация или постоянная — пока неизвестно. Будем держать вас в курсе событий!

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