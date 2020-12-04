Youtube предложит пользователям подумать, прежде чем оставлять негативные комментарии

Вежливый видеохостинг.

Токсичное комьюнити – это нормально, особенно, когда речь касается этих ваших интернетов. Но кто-то от этого устает. В первую очередь, сами пользователи, которые хотят получить совет или ответ на свой вопрос, а вместо этого выслушивают гневные реакции пользователей. А во-вторую, уже сами собственники порталов, на которых эти гневные комментарии размещаются.

Все это требует контроля и модерации, а когда на твоем портале сидят сотни миллионов пользователей, делать это немного затруднительно. В Youtube в этом случае решили подойти к решению вопроса довольно оригинальным путем.

Теперь сервис будет предлагать особо гневным пользователям подумать, а точно ли он хочет оставить гневный и едкий коммент под видео? Семь раз отмерь, один раз отрежь – видимо представители Youtube тоже решили придерживаться такой пословицы, но отмерять пользователи будут один раз, что тоже, в общем-то, неплохо.

Насколько такой подход действительно сможет уменьшить уровень токсичных геймеров, сказать сложно, но скрестим пальчики. Ведь ругаться это вредно не только для остальных, но и для вашей нервной системы.

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