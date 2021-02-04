YouTube прекращает поддержку Apple TV третьего поколения

Пора обновляться?

Плохая новость для владельцев старых приставок Apple TV. Особенно тех, которые смотрят YouTube через официальное приложение.

В начале марта YouTube перестанет поддерживать Apple TV третьего поколения. Неактуальные гаджеты лишатся фирменного клиента видеосервиса.

Как быть? Выхода два. Первый – перейти на Apple TV четвертого и пятого поколений. На них YouTube работает исправно.

Второй способ – функция AirPlay. Можно транслировать контент YouTube прямо на Apple TV 3. Делается это с помощью iPhone и iPad.

У вас есть Apple TV? Если да, то какой версии. Напишите в комментариях.

Источник: macrumors.com

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