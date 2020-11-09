YouTube в 4K HDR — теперь на iPhone 12

Мелочь, но приятно.

Видеосервис YouTube добавил поддержку 4K HDR для смартфонов модельного ряда iPhone 12 – iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Вам потребуется последняя версия приложения (номер 15.45.2) из App Store.

Чтобы убедиться, что вы смотрите видео в самом высоком качестве, нужно нажать на три точки в правом верхнем углу. Там выбрать HDR и 4K. Разумеется, если в самом видео есть поддержка 4K HDR.

Опции HDR доступны только на смартфонах Apple, выпущенных с 2017 года и с экранами OLED (iPad’ы, iPhone 11, iPhone SE второго поколения и iPhone XR в этот список не входят).

Источник: MacRumors

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