YouTube восстановил функцию “картинка в картинке” в iOS 14

Раньше функция была доступна только при платной подписке.

Две недели назад пользователи iPhone пожаловались на то, что с обновлением iOS 14 функция “Картинка в картинке” в YouTube перестала работать. Благодаря этой функции пользователи могли смотреть видео в свернутом режиме, параллельно используя другие приложения. Однако с новым программным обеспечением этот режим стал доступен только при оформлении платной подписки на YouTube.

Cпустя некоторое время функция “Картинка в картинке” вернулась на смартфоны всех пользователей, вне зависимости от доступа к YouTube Premium. Многие считают, что таким образом компания Apple пыталась настроить пользователей на оформление платной подписки на сервис, с которого она получает проценты.

Пока неясно – станет это изменение постоянным или функцию вернули на время.

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