«Юбилейный» iPhone X просел до минимальной цены в России

Модель пропадает из продажи.

Постепенно пропадающий из продажи iPhone X продолжает дешеветь. К середине мая цена iPhone X снизилась до минимальной в официальной российской рознице за все время продаж. Снижение цен на модель произошло в ряде авторизованных ритейлеров Apple, у которых еще остаются запасы смартфона.

Наибольшая скидка на iPhone X с 64 ГБ памяти была установлена в «Билайне». Там смартфон просел в цене до 45 990 рублей. Стоимость смартфона в официальной рознице впервые просела ниже 46 тысяч рублей.

Модель iPhone X с 256 ГБ памяти тоже заметно подешевела. Смартфон с увеличенным объемом памяти доступен для покупки за 54 990 рублей.

iPhone X — первый смартфон Apple с дисплеем с уменьшенными рамками без кнопки «Домой». За разблокировку смартфона отвечает функция распознавания лица Face ID. Apple перестала официально продавать модель еще осенью 2018 года, когда выпустила на замену iPhone X новые смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max.

Источник: Bloha.ru.

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