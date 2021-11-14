За 2 секунды в Китае продали iPhone’ов на $15,64 млн
Вот так скорость!
Во время распродажи китайские ритейлеры JD.com и Alibaba продали айфоны на сумму $15,64 млн! На это ушло всего 2 секунды.
К сожалению, не указывается, о каких именно моделях идет речь. В сообщении ритейлеров сказано в общем об айфонах. Вероятно, что iPhone 13 явно вошли в топ продаж. Актуальные айфоны пользуются огромной популярностью во всем мире.
К слову, за дни распродажи JD.com и Alibaba продали товаров на общую сумму $139 миллиардов! Это рекордное значение. В прошлом году цифры были на 28%.
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