За Apple TV+ не хотят платить

Людям хватает пробной подписки.

Опубликован отчет MoffettNathan’s SVOD Tracker and Variety, посвященный Apple TV+. Как сообщается, 62% пользователей сервиса не платят за контент.

Многим достаточно бесплатного – пробного – тарифа. Мало кто готов вкладывать в Apple TV+ реальные деньги. Тем более, что недавно Apple снова продлила тестовый период.

Даром оценивать Apple TV+ можно до июля 2021 года. Отличное предложение. Впрочем, аудиторию этим не купить.

По опросам – 29% подписчиков уйдут сразу после указанной даты. Они не собираются тратить на Apple TV+ свои кровные. Хотя цена не кусается – $4,99.

Возможно, публике нечего смотреть? Пока в библиотеке “яблочной” службы всего 55 оригинальных сериалов, фильмов и специальных выпусков. На фоне популярных конкурентов – капля в море.

Источник: imore.com

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