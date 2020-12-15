За что мы полюбили iPhone 4? Вспоминаем лучшее

Причини феноменального успеха “четверки”.

Стив Джобс проделал огромную работу, сделав iPhone самыми престижными смартфонами на рынке. И одной из самых удачных моделей можно по праву считать iPhone 4. За что мы его так любим? Давайте разбираться.

Инновационный дизайн

От округлого дизайна в Apple перешли к строгим прямым очертаниям. Это сразу же делало iPhone 4 премиальным. На тот момент устройство считалось самым красивым на рынке. И спустя 10 лет после его выпуска в Apple вновь возвращаются к строгим очертаниям в новых iPhone 12.

Качество сборки

iPhone 4 был собрал очень круто. Он был достаточно тяжелым, в нем не использовался пластик, и это сразу же ощущалось в руках. А лицевая и задняя панели были сделаны из стекла. На фоне остальных смартфонов айфон 4 был лучшим. Он даже сейчас не выглядит устаревшим.

Появление Siri

Тогда к голосовым помощникам относились с большой долей скепсиса. И на тот момент мало кто верил, что Apple раскроют потенциал Siri, но ребята из Купертино справились. За это время искусственный интеллект заметно поумнел, стал лучше распознавать голоса владельцев и расширил свой функционал.

Чудесная камера

Для смартфона это было прорывом. iPhone 4 мог похвастаться четкими изображениями, отличной макросъемкой и хорошей цветопередачей. Что забавно, к 2013 году поставки цифровых камер упали на 43%, и не в последнюю очередь благодаря четвертому айфону. Да и видео iPhone 4 снимал очень хорошо.

Поддержка iCloud

К тому моменту владельцы гаджетом от Apple могли легко «заливать» данные в облачный сервис, что упрощало работу с файлами в рамках экосистемы. Сделал пару кадров на айфон? Переместил их на iCloud и тут же открыл их на своем Mac. Незаменимо и очень удобно.

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