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За что мы полюбили iPhone 4? Вспоминаем лучшее

15 Дек, 2020

За что мы полюбили iPhone 4? Вспоминаем лучшее

Причини феноменального успеха “четверки”.

Стив Джобс проделал огромную работу, сделав iPhone самыми престижными смартфонами на рынке. И одной из самых удачных моделей можно по праву считать iPhone 4. За что мы его так любим? Давайте разбираться.

iPhone 4

Инновационный дизайн

От округлого дизайна в Apple перешли к строгим прямым очертаниям. Это сразу же делало iPhone 4 премиальным. На тот момент устройство считалось самым красивым на рынке. И спустя 10 лет после его выпуска в Apple вновь возвращаются к строгим очертаниям в новых iPhone 12.

iPhone 4

Качество сборки

iPhone 4 был собрал очень круто. Он был достаточно тяжелым, в нем не использовался пластик, и это сразу же ощущалось в руках. А лицевая и задняя панели были сделаны из стекла. На фоне остальных смартфонов айфон 4 был лучшим. Он даже сейчас не выглядит устаревшим.

iPhone 4

Появление Siri

Тогда к голосовым помощникам относились с большой долей скепсиса. И на тот момент мало кто верил, что Apple раскроют потенциал Siri, но ребята из Купертино справились. За это время искусственный интеллект заметно поумнел, стал лучше распознавать голоса владельцев и расширил свой функционал.

iPhone 4

Чудесная камера

Для смартфона это было прорывом. iPhone 4 мог похвастаться четкими изображениями, отличной макросъемкой и хорошей цветопередачей. Что забавно, к 2013 году поставки цифровых камер упали на 43%, и не в последнюю очередь благодаря четвертому айфону. Да и видео iPhone 4 снимал очень хорошо.

iPhone 4

Поддержка iCloud 

К тому моменту владельцы гаджетом от Apple могли легко «заливать» данные в облачный сервис, что упрощало работу с файлами в рамках экосистемы. Сделал пару кадров на айфон? Переместил их на iCloud и тут же открыл их на своем Mac. Незаменимо и очень удобно.

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