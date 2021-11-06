За iPhone X с USB-C готовы заплатить $100 тысяч на eBay

Да, так много!

Помните мы рассказывали вам о первом айфоне с портом USB-C? Так вот, энтузиаст, потративший полгода на его создание, решил расстаться с устройством. Он выставил гаджет на аукционе eBay, установив стартовый ценник $800. Теперь же за него дают $100 000! Точнее, $100 100! Да, более 7 миллионов рублей.

Неизвестно, конечно, купит ли человек, сделавший ставку смартфон в итоге, но прецедент интересный.

Все-таки речь идет о любительской поделке, созданной не компанией Apple. Исторической ценности такой айфон не имеет. Коллекционным предметом стать также не может.

Аукцион продлится еще около недели. Ждем развязки.

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