За iPhone X с USB-C готовы заплатить $100 тысяч на eBay
Да, так много!
Помните мы рассказывали вам о первом айфоне с портом USB-C? Так вот, энтузиаст, потративший полгода на его создание, решил расстаться с устройством. Он выставил гаджет на аукционе eBay, установив стартовый ценник $800. Теперь же за него дают $100 000! Точнее, $100 100! Да, более 7 миллионов рублей.
Неизвестно, конечно, купит ли человек, сделавший ставку смартфон в итоге, но прецедент интересный.
Все-таки речь идет о любительской поделке, созданной не компанией Apple. Исторической ценности такой айфон не имеет. Коллекционным предметом стать также не может.
Аукцион продлится еще около недели. Ждем развязки.
Полезно знать:
- iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — более совершенные камерофоны, чем Google Pixel 6 Pro
- 6 пауэрбанков для iPhone и не только с Алиэкспресс
- iPhone 14 станет первым смартфонов, который получит прошлогоднюю SoC — да, A15 Bionic
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.