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За сколько можно купить Айфон в России — актуально на конец марта 2022 года

26 Мар, 2022

За сколько можно купить Айфон в России — актуально на конец марта 2022 года

Все еще планируете купить Айфон?

Все еще хотите приобрести Айфон? Не пугает то, что он может превратиться если не в кирпич, то в простую «звонилку»? Смелым помогает судьба!

Курс доллара уже не такой пугающий, как пару недель назад. Но приостановку поставок новых яблочных девайсов к нам в РФ никто не отменял. Так что не стоит идти в магазин в надежде на то, что там все будет как раньше. Цены высокие. Но не катастрофические. Можно найти айфоны за относительно адекватные деньги.

Вот примеры цен. Начнем с популярных и актуальных моделей. Самые низкие цены:

А что по компактным айфонам последних лет?

Хотите премиальные айфоны или флагманы?

Другие айфоны, которые все еще интересны:

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