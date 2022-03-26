За сколько можно купить Айфон в России — актуально на конец марта 2022 года
Все еще планируете купить Айфон?
Все еще хотите приобрести Айфон? Не пугает то, что он может превратиться если не в кирпич, то в простую «звонилку»? Смелым помогает судьба!
Курс доллара уже не такой пугающий, как пару недель назад. Но приостановку поставок новых яблочных девайсов к нам в РФ никто не отменял. Так что не стоит идти в магазин в надежде на то, что там все будет как раньше. Цены высокие. Но не катастрофические. Можно найти айфоны за относительно адекватные деньги.
Вот примеры цен. Начнем с популярных и актуальных моделей. Самые низкие цены:
- iPhone 11 на 64 ГБ: 54 880 рублей.
- iPhone 12 на 64 ГБ: 67 000 рублей.
- iPhone 13 на 128 ГБ: 96 000 рублей.
А что по компактным айфонам последних лет?
- iPhone 12 mini: 63 500 рублей
- iPhone 13 mini: 89 000 рублей
- iPhone SE 2020: 45 000 рублей
Хотите премиальные айфоны или флагманы?
- iPhone 12 Pro: 105 000 рублей
- iPhone 13 Pro: 113 000 рублей
- iPhone 13 Pro Max: 125 000 рублей
Другие айфоны, которые все еще интересны:
- iPhone XR: 54 000 рублей (лучше уже взять iPhone 11)
- iPhone 7: 37 000 рублей (тоже безумный ценник)
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