За сколько можно купить Айфон в России — актуально на конец марта 2022 года

Все еще планируете купить Айфон?

Все еще хотите приобрести Айфон? Не пугает то, что он может превратиться если не в кирпич, то в простую «звонилку»? Смелым помогает судьба!

Курс доллара уже не такой пугающий, как пару недель назад. Но приостановку поставок новых яблочных девайсов к нам в РФ никто не отменял. Так что не стоит идти в магазин в надежде на то, что там все будет как раньше. Цены высокие. Но не катастрофические. Можно найти айфоны за относительно адекватные деньги.

Вот примеры цен. Начнем с популярных и актуальных моделей. Самые низкие цены:

iPhone 11 на 64 ГБ : 54 880 рублей .

: . iPhone 12 на 64 ГБ : 67 000 рублей .

: . iPhone 13 на 128 ГБ : 96 000 рублей.

А что по компактным айфонам последних лет?

Хотите премиальные айфоны или флагманы?

Другие айфоны, которые все еще интересны:

iPhone XR: 54 000 рублей (лучше уже взять iPhone 11)

(лучше уже взять iPhone 11) iPhone 7: 37 000 рублей (тоже безумный ценник)

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