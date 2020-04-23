Забавный факт. Самый дешевый iPhone теперь быстрее самого дорогого Android-смартфона

Такие дела.

Обозреватели ведущих мировых изданий провели первые синтетические тесты iPhone SE 2-го поколения. Тестирования показали, что новый iPhone SE, являясь самым дешевым смартфоном в линейке Apple, опережает по производительности самые дорогие Android-смартфоны.

iPhone SE 2-го поколения набрал в бенчмарке Geekbench 5 1330 баллов в однопоточном режиме и 3125 очков в многопоточном. Для сравнения, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G с процессором Qualcomm Snapdragon 865 стоимостью 1200 евро (около 100 тысяч рублей) набрал в аналогичных тестах 836 и 3101 балл.

Согласно рейтингу смартфонов Geekbench, Galaxy S20 Ultra 5G — самый мощный Android-смартфон в мире и вместе с этим самый дорогой. Таким образом, самый дешевый iPhone из актуальной линейки смартфонов Apple опередил самый дорогой Android-смартфон по чистой производительности.

Этот факт, конечно же, не делает iPhone SE 2-го поколения более хорошим смартфоном. Как отмечают эксперты GSMArena, выпустив новый iPhone SE компания Apple нацелилась на потребителей, которые прежде не пользовались смартфонами компании из-за дороговизны. Кроме этого, iPhone SE 2-го поколения поможет Apple сохранить пользователей старых моделей iPhone, желающих перейти на более современные, но не очень дорогие модели.

Источник: Geekbench.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)