Забираем четыре месяца подписки на Apple Music – акция от TikTok

Для всех новых клиентов.

Apple становится более агрессивной в своих маркетинговых решениях. Теперь технологический гигант объединился с TikTok, благодаря чему пользователям предлагают четыре месяца бесплатной подписки на сервис Apple Music.

Новая рекламная кампания направлена на увеличение клиентов, причем с обеих сторон. В свою очередь, в TikTok активно предлагают подписаться на музыкальный сервис Apple в своем приложении, и делают это очень искусно, через отправку уведомлений.

Конечно, акция работает лишь для новых клиентов. У вас должен быть действующий Apple ID с уже зарегистрированным способом оплаты. В конце пробного периода подписка будет списана автоматически, но никто не отменяет отказаться от нее до первого платежа.

Воспользоваться предложением можно вплоть до января 2021 года. Так что если вы еще не пользовались сервисом, или кто-то из вас недавно приобрел последнюю модель айфон, такая акция будет как нельзя кстати.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)