Забыл пароль от Apple ID — что делать, как войти

Случилось страшное? Поможем исправить.

Итак, каким-то неведомым образом вы забыли пароль от Apple ID. Можно просто запросить смену пароля по электронной почте. А если и от e-mail вы забыли пароль? А бывает так, что люди не помнят и сам Apple ID, не то, что пароль от него.

Вы перепробовали всё и ваш Apple ID попросту заблокирован? В общем, у вас такая безвыходная ситуация, что вспомнить пароль к Apple ID (ну или, как вариант, сам АйДи) попросту не представляется возможным, да и айфон превратился в нерабочий кирпич. Выхода нет? Есть. И мы расскажем, что делать всем тем, кто забыл Apple ID и пароль.

Рекомендуем сделать все возможное, чтобы справиться без сторонних утилит.

Попробуйте все возможные пароли

Айфон застрял на экране активации? Попробуйте вспомнить пароли. Наверняка справитесь и найдете ответ.

Это может быть дата рождения, важная годовщина.

Название любимого предмета, автомобиля, питомца.

Памятное слово, которое известно только вам.

Герой книги или что-то еще.

Нет вышло? Тогда попробуйте специальную программу.

PassFab Activation Unlocker

Называется она PassFab Activation Unlocker. Данная заметка посвящена тому, как это ПО поможет вам в случае, описанном выше.

Первый шаг — скачиваем саму программу PassFab Activation Unlocker с официального сайта. Устанавливаем, запускаем.

Второй шаг — подключаем Айфон с помощью шнура к ПК. Появляется инструкция с описанием установки джейлбрейка.

Третье — непосредственно в PassFab Activation Unlocker нужно записать джейл на флешку, после зайти в BIOS (нажимаем ESC + F2 в процессе загрузки ПК, но, предупредим, на ноутбуках может быть иначе) и прописать эту флешку в качестве загрузочного места.

Перезапускаем ПК. Теперь переводим Айфон в режим восстановления (просто зажмите кнопку включения и конпку домой, а затем кнопку домой держим несколько секунд).

Ждем установки джейлбрейка. Все успешно? Отключите флешку. Снова перезагрузите ПК.

Отключаем на Айфоне интернет. Теперь вновь нажимаем на PassFab Activation Unlocker. Нажимаем на «отключение блокировки активации или отключение устройства из поиска через Локатор».

Всё! Вы можете задать новый Apple ID или ввести свой пароль, если вы его вспомнили, чтобы снять блокировку и перепривязать устройство.

Как видите, и правда идеальное решение.

PassFab Activation Unlocker является платной программой. Весь функционал можно открыть на месяц, 12 месяц или навсегда. Работает утилита и на Windows, и на MacOS. И, да, программа постоянно обновляется. Так что джейлбрейк подойдет даже самых современных смартфонов.

Все это слишком сложно? Что же, есть еще один простой способ.

Еще один способ: Свяжитесь с Apple

Забыли Apple ID? Айфон не работает? Можно связаться с тех. поддержкой Apple. У вас есть чек и документы о покупке устройства, подтверждающие, что именно вы владелец? Тогда купертиновцы вам помогут без всяких проблем.

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