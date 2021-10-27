Забыли пароль от iCloud, iTunes или App Store? Вот как сбросить пароль Apple ID
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Забыть пароль от iCloud, возможно ли такое? Конечно. Если посмотреть статистику запросов, то случается это сплошь и рядом. Особенно, если это не ваш «фирменный» пароль, а сгенерированный компьютером. Чем это грозит? Потерей контроля над айфоном. Но способы восстановить пароль от iCloud и Apple ID есть. Расскажем какие.
Восстановить или сбросить учетную запись — не такая уж и сложная задача. Особенно, если знать, что и как делать.
Все зависит от ситуации и вводных данных. Есть доступ к номеру телефона от учетной записи? Тогда вам нужна одна инструкция. Нет? Другая. Разберем распространенные проблемы входа в iCloud и Apple ID и попробуем найти решения для всех ситуаций.
Пароль от Apple ID и iCloud, вероятно, важнейшие вещи, которые следует записать (в блокноте на компьютере, на бумаге) и спрятать в нескольких местах. От него зависит все: возможность пользоваться устройством, восстановить резервную копию, скачать приложение в AppStore, войти в iMessage, FaceTime и так далее. Не записали и забыли? Придется восстанавливать.
Забыл Apple ID, что делать?
Вариантов не так много. И самый простой, как узнать пароль от Apple ID — воспользоваться программой PassFab iPhone Unlocker. Сделать потребуется следующее:
1) Скачайте PassFab iPhone Unlocker на ПК;
2) Подключите айфон через Lightning-кабель;
3) Нажмите на «Разблокировать Apple ID», после читайте понятные указания;
4) Затем нажмите «Начать удаление»;
5) Ответьте на вопросы, заданные PassFab iPhone Unlocker;
6) Скачайте iOS 15.1 (или другую актуальную iOS, которая актуальна на момент прочтения вами материала);
7) Вновь следуйте простым инструкциям;
8) После просто дождитесь сброса Apple ID.
Да, сбросить Apple ID вот так просто. Но знайте, что это приведет к полному удалению данных с айфона. Поэтому, если собираетесь пользоваться им и дальше со всем данными, сделайте резервную копию данных. Как, если пароля от iCloud у вас нет? Через iTunes, загрузив копию на ПК. Авторизация для этого не нужна.
Забыл пароль от iCloud. Что делать?
Есть возможность не просто отвязать Айфон от Apple ID, а сбросить пароль и поставить новый. Но это подойдет тем, у кого есть привязанный к учетке номер телефона. А также тем, кому нужно сохранить исходную учетную запись на смартфоне
Как сделать?
- Зайти на сайт авторизации по Apple ID;
- Нажать «Забыли Apple ID или пароль»;
- Введите e-mail, привязанный к Apple ID;
- Помните Apple ID? Не проблема. Нет? Нажмите на «Найти Apple ID», введите привязанный к нему телефон;
- Подтверждаете сброс на одном из устройств на вашем аккаунте;
- Вводите новый пароль.
Вот и все.
Способ хороший, но только если есть телефон, привязанный к учетной записи. А еще, если у вас двухфакторная аутентификация, нужно второе доверенное устройство. Если этих двух вещей нет, то надо будет ввести код проверки из букв RK и 14 символов. Запишите его.
Если же забыты Apple ID с паролем, то вы все равно сможете все восстановить, просто это будет сложнее. Нужно пройти доп. этапы проверки, чтобы сотрудники Apple смогли удостовериться, что это вы, а не злоумышленник. Какая информация потребуется? Фамилия, имя, электронная почта.
Как восстановить Apple ID, если нет доступа к телефону
Уже обновились до iOS 15? Тогда, если вы склонны что-то забывать, используйте функцию «Доверенные контакты».
1) Зайдите в Настройки айфона, нажмите на свое имя сверху.
2) Выберете «Пароль и безопасность».
3) А после «Восстановление учётной записи».
4) Нажмите в подпункте «Помощь в восстановлении» «Добавить поверенного» и авторизуйтесь.
5) Выберете доверенный контакт.
6) Ему то и будет приходить пароль для разблокировки вашего айфона в случае потери вами пароля.
Теперь вы сможете получить доступ к iCloud, обратившись к другу или родственнику. Достаточно запросить код разблокировки.
Часто задаваемые вопросы об iPhone, iCloud и Apple ID
Реально ли сбросить пароль от Apple ID? Восстановить учетную запись реально, даже если забыл пароль и логин от Apple ID. Как? Читайте наш материал. Он объемный и раскрывает все способы. Поможет в самых сложных случаях, когда, казалось бы, забыл пароль от эпл айди и все потеряно.
Что делать если забыл пароль эпл айди? Если учетная запись ваша или есть доступ к другим своим смартфонам, то можно сделать это через официальный сайт Apple.
Что делать если забыл эпл айди? Вспомнить. Или попросить помощи Apple. Важно знать имя, фамилию владельца и иметь доступ к электронной почте.
Как узнать пароль от Apple ID? Попробовать запросить помощь через официальный сайт Apple, если у вас есть доказательство, что Apple ID ваш.
Можно ли отвязать iPhone от Apple ID? Вполне. Утилита PassFab iPhone Unlocker в помощь.
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