Забыли пароль от iCloud, iTunes или App Store? Вот как сбросить пароль Apple ID

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Забыть пароль от iCloud, возможно ли такое? Конечно. Если посмотреть статистику запросов, то случается это сплошь и рядом. Особенно, если это не ваш «фирменный» пароль, а сгенерированный компьютером. Чем это грозит? Потерей контроля над айфоном. Но способы восстановить пароль от iCloud и Apple ID есть. Расскажем какие.

Восстановить или сбросить учетную запись — не такая уж и сложная задача. Особенно, если знать, что и как делать.

Все зависит от ситуации и вводных данных. Есть доступ к номеру телефона от учетной записи? Тогда вам нужна одна инструкция. Нет? Другая. Разберем распространенные проблемы входа в iCloud и Apple ID и попробуем найти решения для всех ситуаций.

Пароль от Apple ID и iCloud, вероятно, важнейшие вещи, которые следует записать (в блокноте на компьютере, на бумаге) и спрятать в нескольких местах. От него зависит все: возможность пользоваться устройством, восстановить резервную копию, скачать приложение в AppStore, войти в iMessage, FaceTime и так далее. Не записали и забыли? Придется восстанавливать.

З абыл Apple ID , что делать?

Вариантов не так много. И самый простой, как узнать пароль от Apple ID — воспользоваться программой PassFab iPhone Unlocker. Сделать потребуется следующее:

1) Скачайте PassFab iPhone Unlocker на ПК;

2) Подключите айфон через Lightning-кабель;

3) Нажмите на «Разблокировать Apple ID», после читайте понятные указания;

4) Затем нажмите «Начать удаление»;

5) Ответьте на вопросы, заданные PassFab iPhone Unlocker;

6) Скачайте iOS 15.1 (или другую актуальную iOS, которая актуальна на момент прочтения вами материала);

7) Вновь следуйте простым инструкциям;

8) После просто дождитесь сброса Apple ID.

Да, сбросить Apple ID вот так просто. Но знайте, что это приведет к полному удалению данных с айфона. Поэтому, если собираетесь пользоваться им и дальше со всем данными, сделайте резервную копию данных. Как, если пароля от iCloud у вас нет? Через iTunes, загрузив копию на ПК. Авторизация для этого не нужна.

Забыл пароль от iCloud. Что делать?

Есть возможность не просто отвязать Айфон от Apple ID, а сбросить пароль и поставить новый. Но это подойдет тем, у кого есть привязанный к учетке номер телефона. А также тем, кому нужно сохранить исходную учетную запись на смартфоне

Как сделать?

Зайти на сайт авторизации по Apple ID; Нажать «Забыли Apple ID или пароль»; Введите e-mail, привязанный к Apple ID; Помните Apple ID? Не проблема. Нет? Нажмите на «Найти Apple ID», введите привязанный к нему телефон; Подтверждаете сброс на одном из устройств на вашем аккаунте; Вводите новый пароль.

Вот и все.

Способ хороший, но только если есть телефон, привязанный к учетной записи. А еще, если у вас двухфакторная аутентификация, нужно второе доверенное устройство. Если этих двух вещей нет, то надо будет ввести код проверки из букв RK и 14 символов. Запишите его.

Если же забыты Apple ID с паролем, то вы все равно сможете все восстановить, просто это будет сложнее. Нужно пройти доп. этапы проверки, чтобы сотрудники Apple смогли удостовериться, что это вы, а не злоумышленник. Какая информация потребуется? Фамилия, имя, электронная почта.

Как восстановить Apple ID, если нет доступа к телефону

Уже обновились до iOS 15? Тогда, если вы склонны что-то забывать, используйте функцию «Доверенные контакты».

1) Зайдите в Настройки айфона, нажмите на свое имя сверху.

2) Выберете «Пароль и безопасность».

3) А после «Восстановление учётной записи».

4) Нажмите в подпункте «Помощь в восстановлении» «Добавить поверенного» и авторизуйтесь.

5) Выберете доверенный контакт.

6) Ему то и будет приходить пароль для разблокировки вашего айфона в случае потери вами пароля.

Теперь вы сможете получить доступ к iCloud, обратившись к другу или родственнику. Достаточно запросить код разблокировки.

Часто задаваемые вопросы об iPhone, iCloud и Apple ID

Реально ли сбросить пароль от Apple ID? Восстановить учетную запись реально, даже если забыл пароль и логин от Apple ID. Как? Читайте наш материал. Он объемный и раскрывает все способы. Поможет в самых сложных случаях, когда, казалось бы, забыл пароль от эпл айди и все потеряно.

Что делать если забыл пароль эпл айди? Если учетная запись ваша или есть доступ к другим своим смартфонам, то можно сделать это через официальный сайт Apple.

Что делать если забыл эпл айди? Вспомнить. Или попросить помощи Apple. Важно знать имя, фамилию владельца и иметь доступ к электронной почте.

Как узнать пароль от Apple ID? Попробовать запросить помощь через официальный сайт Apple, если у вас есть доказательство, что Apple ID ваш.

Можно ли отвязать iPhone от Apple ID? Вполне. Утилита PassFab iPhone Unlocker в помощь.

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