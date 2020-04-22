Зацените, как снимает iPhone SE 2. Весьма и весьма

Одинарная, но крутая камера.

iPhone SE 2-го поколения оснащен одинарной камерой. Это само по себе необычно в наше время, когда каждый производитель выпускает смартфоны с тремя-четырьмя камерами. Однако новому iPhone SE не нужны многочисленные камеры, чтобы снимать достойно. Реальные снимки на смартфон из первых обзоров показывают, что даже одинарная камера способна делает зачетные снимки.

Обозреватели издания The Verge похвалили камеру iPhone SE 2-го поколения. Одинарная 12-мегапиксельная камера при поддержке мощного процессора A13 Bionic с системой машинного обучения Neural Engine 3-го поколения делает отличные снимки в условиях нормального освещения. Детализация и резкость выше по сравнению со снимками на схожую по характеристикам одинарную 12-мегапиксельную камеру iPhone 8.

Более того, снимки на iPhone SE 2-го поколения едва ли уступают фотографиям на iPhone 11, вышедший прошлой весной. У последнего тоже одинарная камера, но обновленный процессор изображения, которым Apple немало хвасталась. Тем не менее, снимки на iPhone SE 2-го поколения едва получаются хуже.

Минусы камеры нового iPhone SE проявляются при съемке в условиях недостаточного освещения и при искусственном свете. Появляются шумы и явно чувствуется нехватка ночного режима, который Apple не адаптировала под свой новый смартфон. Поэтому ожидать отличных насыщенных снимков при плохом освещении на iPhone SE 2-го поколения точно не надо. Такие, как и прежде, получится делать только на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max (примеры).

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