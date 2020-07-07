Зацените новые iPhone 12 в сравнении. 5,4-дюймовая модель очень компактная

Это будет бомба!

Обозреватели издания MacRumors получили качественные макеты будущих смартфонов из линейки iPhone 12 на основе актуальных утечек. Блогеры сравнили макеты, оценив разницу в габаритах и особенности дизайна новых смартфонов Apple.

В основу макетов новых моделей iPhone были положены все достоверные утечки от проверенных инсайдеров, сделанные за последние несколько месяцев. Смартфоны получили корпуса с переработанной формой, имея прямоугольные боковые грани по аналогии с современными моделями iPad Pro. Переработанные корпуса сильнее всего отличают смартфоны от предшествующих моделей, в которых боковые грани имеют закругленную форму.

Сравнение макетов показало, что 5,4-дюймовый iPhone 12 станет одним из самых компактных смартфонов Apple. Он в значительной мере меньше по сравнению с 6,1-дюймовыми iPhone и практически не отличается по габаритам от 4-дюймового iPhone SE.

5,4-дюймовый iPhone 12 будет самым дешевым смартфоном из новой линейки смартфонов Apple. По последним данным, его цена составит $649, что на $50 меньше по сравнению с iPhone 11. Однако для того, чтобы сделать цену смартфона столь низкой, Apple, как ожидается, придется исключить из комплектации новых iPhone зарядные адаптеры и проводные наушники EarPods.

Источник: MR.

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