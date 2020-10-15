Зачем нужен лидар в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max
Лазерный дальномер не бесполезен.
Премиальные айфоны 2020 года — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — как известно, получили эксклюзивную штуку под названием LiDAR. Лидар — это лазерный дальномер. Звучит круто. Но зачем он вообще нужен?
Техническая часть известна — лидар выпускает свет, затем высчитывает время, за которое тот добирается до объекта и возвращается обратно к сенсору. Так происходит измерение глубины сцены.
В «мозгах» айфона создается 3D-модель, которая умеет перестраиваться в доли секунды при поворотах сенсора. И таких объектов могут быть тысячи!
И преимуществами этой технологии могут воспользоваться разработчики ПО. Например, приложений дополненной реальности.
Компания Snapchat уже продемонстрировала нам, что LiDAR — вовсе не прикольная бесполезная штуковина, а нечто действительно интересное.
С помощь Lens Studio 3.2 можно будет создать особые линзы для лидара, которые расширят его возможности. Примерно так:
А еще LiDAR помогает iPhone 12 Pro и 12 Pro Max фокусироваться при ночной съемке.
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