Зачем нужен лидар в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Лазерный дальномер не бесполезен.



Премиальные айфоны 2020 года — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — как известно, получили эксклюзивную штуку под названием LiDAR. Лидар — это лазерный дальномер. Звучит круто. Но зачем он вообще нужен?

Техническая часть известна — лидар выпускает свет, затем высчитывает время, за которое тот добирается до объекта и возвращается обратно к сенсору. Так происходит измерение глубины сцены.

В «мозгах» айфона создается 3D-модель, которая умеет перестраиваться в доли секунды при поворотах сенсора. И таких объектов могут быть тысячи!

И преимуществами этой технологии могут воспользоваться разработчики ПО. Например, приложений дополненной реальности.

Компания Snapchat уже продемонстрировала нам, что LiDAR — вовсе не прикольная бесполезная штуковина, а нечто действительно интересное.

С помощь Lens Studio 3.2 можно будет создать особые линзы для лидара, которые расширят его возможности. Примерно так:

А еще LiDAR помогает iPhone 12 Pro и 12 Pro Max фокусироваться при ночной съемке.

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