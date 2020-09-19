“Зачем они это смотрят” или “мам, ну еще 5 минут”

Все об интернет-залипалках

Проснувшись утром, Павел, как и всегда включил свой планшет и начал листать ленту. Открыл видеохостинг, взялся за игры и … потянулся, нет, не за кофе, за пустышкой. Да, Павлу всего два. И у него свой планшет. На часах 4 утра, родители еще спят. Да, мальчик просыпался по ночам, как и многие младенцы, а родители просто втюхивали планшет, так и сложилась такая тенденция в семье. И так происходит не только у Павла. Современные младенцы не представляют свою жизнь без гаджетов.

Сегодня электронные игрушки адаптируют для детей самого разного возраста. Для таких, как Павел это элементарные видеоролики в You-tube. Взрослые обитатели интернет-пространства активно пользуются этим фактором и зарабатывают на просмотрах. Яркие кислотные цвета, постоянная сменяющаяся картинка, простенький сюжет или вовсе его отсутствие – достаточно, чтобы заинтересовать ребенка 2-4 лет на весь день.

По данным knife media американские дети в возрасте до 2 лет проводят перед экраном один-два часа в день, а 2—5-летние — более трех часов, и вполне вероятно, что данные по России будут схожими.

Все эти видео похожи как два капли воды, они привлекают внимание лишь яркостью, красочностью, контрастными звуками и всем, чем угодно, чтобы привлечь внимание тех, кто переключается очень быстро. Переключение – залог успеха такого видео. Вот машина переезжает всевозможные игрушки-антистрессы, девушка разрезает мыло. Такие видео дети называют «залипательные».

Ведь взрослый человек в теории может представить, как в разрезе выглядит мыло и что будет, если переехать жестяную банку на автомобиле, а для ребенка это целая интрига, к тому же как утверждают маленькие пользователи на это приятно смотреть.

Произвольное внимание в возрасте 3 лет еще не развито, поэтому сюжет, завязки, развязки мало интересуют нашего маленького пользователя. В это время у ребенка формируется фантазия. И последователи Марии Монтессори уверены, что если заполнить все сознание ребенка готовыми мультяшными образами, развитие начнет отставать.

Вот тут к нам приходят так называемые мультфильмы для малышей. Кто их создал, с какой целью и чем этому кому-то не угодили обычные мультфильмы остается загадкой. Суть таких мультфильмов, в общем-то, мало чем отличается от тех «залипательных видео». Здесь уже есть какой-то намек на сюжет. Но создатели вовсе и не стремились вывести какую-то мораль, стремились к наращиванию просмотров. Советские и современные мультфильмы рассчитаны на аудиторию 5+: сюжет, прописанные герои, «что такое хорошо, что такое плохо», познавательный элемент, мораль. Но эта история не про мультики для малышей: картинка, картинка, картинка, высокий темп смены кадров, контрастный звук. То, что нужно для ребят такого возраста. На самом деле им ведь по большому счету все равно, что смотреть, им важно чтобы что-то мелькало и чтобы это что-то постоянно менялось.

Маше сегодня уже 5. Вокруг шарики, хлопушки, всевозможные мозаики, пирамидки, раскраски и прочие разноцветные игрушки. Родители выносят торт, а все гости поют «Happy birthday», правда Маша не обращает внимания. Ей подарили новенький смартфон, и она судорожно скачивает из магазина все, что ей необходимо. Она не знает, как собирать паззл, и пирамидку скорее всего даже не распечатает, зато она знает, кто такие подписчики и куда на этот раз отправились ее любимые детские блогеры . Если вы знаете, кто такие Мистер Макс и Мисс Кейти, значит и вас не обошла стороной эта история и скорее всего и вас она тревожит.

Для тех, кто все же никогда не видел их канал: у маленьких людей есть такая фишка. Они смотрят, как другие дети играют, распаковывают игрушки, получают подарки. Обычно взрослые в недоумении разводят руками, мол, зачем они это смотрят. Но опросив детей и психологов, ответ становится ясен: это просто некий новомодный киндер-сюрприз. То есть распаковка подарка это что? Это день рождения, новый год. Это предвкушение праздника. Подарок не важен, важна интрига. Вспомните, вам ведь тогда с киндер-сюрпризом тоже было важно «Что ж там внутри?», после раскрытия киндер-сюрприз в общем-то смысл терял. Вот и вся психология этого видео: во-первых, интрига киндера, во-вторых, ощущения праздника. Поэтому к видеоролику «Распаковка киндер-сюрпризов» (67,3 миллиона просмотров) остается меньше вопросов.

Сейчас дети «рожденные с планшетом» уже пошли или в следующем году пойдут в школу. Эксперты прогнозируют колоссальное снижение концентрации среди малышей, увеличение количества первоклассников с нарушением зрения, отставание в развитии, тотальную неуспеваемость и даже проблемы в общении со сверстниками. Одним словом, регресс (в сравнении с предыдущими первоклашками). Если не устранить эту проблему сейчас, то это превратится в прогрессию. Каждые последующие первоклассники буду в разы более зависимыми, чем предыдущие.

Когда они смотрят в экраны смартфонов маленькими завороженными глазками, когда они отвечают на ваши вопросы не отводя взгляда от планшета, в них действительно можно узнать самых настоящих зависимых. Но они ведь не в отрезвляющем центре, им не нужен реабилитационный период, им нужно немножко внимания (и спрятать планшет). Ведь если мама, папа, старшие сестры и братья присоединятся к игре, плюшевый Винни-Пух сразу станет гораздо интереснее планшета, а сборка пирамиды превратится в увлекательнейшее семейное развлечение .

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