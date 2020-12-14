Задержек с iPhone 13 не будет – смартфоны появятся в сентябре

Все по графику, как и раньше.

2020 год выдался не самым простым для Apple. Да чего уж говорить, производственные поставки большинства производителей пришлось либо отложить на несколько недель вперед, либо перенести на неопределенный срок. Именно поэтому премьера iPhone 12 состоялась позже. Повторится ли это в 2021 году? Аналитинг Минг-Чи Куо, считает, что нет.

Известный инсайдер уверен, что график производства iPhone 13 будет точно таким же, как и для предыдущих iPhone до 2020 года. Если верить этому прогнозу, iPhone 13 должны быть доступны уже к сентябрю 2021 года, и задержек быть не должно.

В 2020 году пандемия внесла свои достаточно жесткие коррективы, из-за чего производственные поставки iPhone 12 пришлось отложить. Многие сотрудникам приходилось работать из дома, и это коснулось не только Apple.

Куо уверен, что в этот раз компания не столкнется с задержками в отгрузке чипов, как это было в уходящем году, так что повода для беспокойств нет. Также аналитик заверил о высоких продажах iPhone 12 Pro, в чем нем были уверены даже Apple.

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