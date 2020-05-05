Задержка iPhone 12 сильно ударит по Apple

Компанию могут ждать потери, считают эксперты.

Apple может потерять до $18 млрд из-за задержки в выпуске iPhone 12. Как сообщили аналитики компании Goldman Sachs, такое произойдет в случае, если Apple придется перенести запуск iPhone 12 с сентября на ноябрь.

Apple может отложить запуск некоторых моделей iPhone из новой линейки из-за проблем с производством. Об этом ранее сообщило сразу несколько инсайдеров со ссылкой на различные источники. Apple может выпустить две новых модели iPhone в сентябре, а две других — в октябре или ноябре.

В Goldman Sachs считают, что это приведет к убыткам для компании. В связи с этим аналитики предлагают инвесторам временно избавляться от акций Apple. Эксперты полагают, что запоздалый запуск iPhone 12 действительно произойдет.

Apple разрабатывает четыре новых смартфона из линейки iPhone 12. Все новинки должны получить OLED-экраны, поддержку 5G и обновленный дизайн в стиле iPad Pro последних поколений. Ранее стало известно, что цена большинства новых смартфонов Apple останется на уровне актуальных флагманов компании. При этом, наиболее доступный 5,4-дюймовый iPhone 12 станет дешевле по сравнению с iPhone 11.

Источник: 9to5Mac.

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